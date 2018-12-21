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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
'Doktor odaklı sağlık sistemi hasta odaklı oldu' - KÜTAHYA

'Doktor odaklı sağlık sistemi hasta odaklı oldu' - KÜTAHYA

"Doktor odaklı sağlık sistemi hasta odaklı oldu" - KÜTAHYA - Konferanstan detaylar - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konuşması - KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Tarhan'a çinili vazo hediye etmesi - Tarhan'ın kitaplarını imzalaması - Prof. Dr. Nevzat Tarhan: - "Sağlıkta iletişimde Türkiye'de ciddi bir dönüşüm yaşandı. Daha önce doktor odaklı olan sağlık sistemi, artık hasta odaklı oldu. Hasta ön plana çıkarıldı"KÜTAHYA (AA) - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Sağlıkta iletişimde Türkiye'de ciddi bir dönüşüm yaşandı. Daha önce doktor odaklı olan sağlık sistemi, artık hasta odaklı oldu. Hasta ön plana çıkarıldı." dedi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki (KSBÜ) "Sağlıkta İletişim" konulu konferansa katılan Tarhan, doktor ve hasta arasında doğru ve sağlıklı bir iletişimin kurulmasının önemine işaret etti.Tarhan, son yıllarda Türkiye'nin sağlıkta iletişim konusunda büyük mesafe katettiğini belirterek, "Sağlıkta iletişimde Türkiye'de ciddi bir dönüşüm yaşandı. Daha önce doktor odaklı olan sağlık sistemi, artık hasta odaklı oldu. Hasta ön plana çıkarıldı. Bu durumu ticari işletmelerdeki müşteri odaklı hizmet sistemi gibi değerlendirebiliriz. Siyasette de bunun karşılığı millet odaklı olması gibidir." diye konuştu.
Hasta odaklı sistemin, hastanın her dediğine "evet" diyen bir sistem olmadığını kaydeden Tarhan, hastaya önem verip onun yanlışına bile "Şu gerekçelerle sana hayır diyoruz diyeceğiz." ifadesini kullandı. - "Halk 'ben patronum' diyebiliyor"Türkiye'de birçok şeyin insan odaklı olarak değişmeye başladığına dikkati çeken Tarhan, şunları kaydetti:"Türkiye'de askeri vesayet değişti. Bunun arkasındaki felsefe, daha önce devlet odaklılık vardı. Kurucu kadroların vesayeti vardı. Türkiye, son 10 yıl içerisinde tüm bunları değiştirip zihinsel dönüşümü başardı. Bu dönüşümün sonunda halk 'ben patronum' diyebiliyor. Bu dönüşümün merkezinde artık millet var."Konferansın ardından KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Tarhan'a çinili vazo hediye etti.Tarhan, daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.

İletişim Felsefe U Dönüşü Konferans Sağlık Sistemi 

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