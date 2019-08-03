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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Doğuştan diz kontraktürü hastası olan Esmanur Karış’a ameliyat desteği Haberi

Doğuştan diz kontraktürü hastası olan Esmanur Karış’a ameliyat desteği Haberi

Baba Yakup Karış kızı ile ilgilenmesi

Sosyal Medya Muhabir Hayırseverler Doğuş Ameliyat 

-Esmanu'dan detay
-Baba Yakup Karış le röportaj
-Esmanur'un ameliyat sonrası detaylar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van’ın Özalp ilçesine doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esmanur Karış, hayırseverlerin desteği ile ilk ameliyatını oldu. Özalp ilçesinde bağlı Eski Emek Mahallesi’nde yaşayan Esma Nur Karış, hayırseverlerin desteği ile ilk ameliyatını oldu. Daha önce basın yer alan haberler doğrultusunda Van Umut İnsani Yardım Derneği tarafın ameliyat masrafları karşılanarak ilk ameliyatını oldu. Kızının ameliyatı ile ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklama yapan baba Yakup Karış, “Beş yıla yakın bir süre kızımın tedavisi için uğraştım her nereye gittim ise çare olmadı. İki yıl önce İHA tarafından yapılan haberin sonrası Van Umut İnsani Yardım Derneği tarafından tüm masrafları karşılanarak kızım Esma Nur, İstanbul‘da özel bir hastanede 25 bin lira bir masrafla ameliyatı yapıldı. Ameliyatla ayağına takılan cihazla 2 ay içerisin ayak uzatılarak ikinci bir ameliyata olacak. Şimdilik durumu iyi. Biz bu konuda yardımcı olan Van Umut İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Bedir ile Fransa’dan Emine ve Ayşe hanımın desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Şimdi kızım yanındayım hiçbir yere gidemiyorum. Bu nedenle çalışmak istiyorum. Van ve Özalp ilçesinde çalışacağım bir iş olsa hem kızım yanında olur, hem de, çalışır evimin geçimine sağlarım. Bu konuda bana yardımcı olunması istiyorum” dedi.
Konu ile olarak kısa bir bilgi veren Van Umut İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Bedir ise, “Bir birkaç ay önce derneğimiz sosyal medya hesapların yaptığımız çağrı sonra Esma Nur kızımıza yardım geldi. Geçen hafta ilk ameliyatını yaptık. Katkısı olan dua eden herkesten Allah razı olsun” dedi.

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