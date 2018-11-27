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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Doğuştan anüs deliği olmayan buzağı ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

Doğuştan anüs deliği olmayan buzağı ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

Ameliyat görüntüleri (cep telefonu)

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-Veteriner hekim Önder Alkan ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta doğuştan anüsü deliği olmayan bir günlük buzağı ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Önder Alkan, “Çok nadir görülen bir anomali. Genellikle bir yıl içerisinde Türkiye çapında üç beş tane görülebilir” diye ifade etti.
Devrek ilçesine bağlı Çağlar köyünde yaşayan Aydın Köseoğlu’nun büyükbaş hayvanlarından biri doğuştan anüs deliği olmayan bir buzağı dünyaya getirdi. Buzağının rahatsızlanması üzerine çareyi veteriner hekimde bulan aile, hayvanın doğuştan anüs deliği olmaması sebebiyle dışkılayamadığını fark etti. Bunun üzerine Zonguldak Özel Veteriner Tıp Merkezi’ne gelen aile veteriner hekim Önder Alkan’a başvurdu. Yaklaşık 3 saat süren ağır bir ameliyat geçiren buzağının bağırsakları kanala bağlanarak anüs deliği oluşturuldu. ‘Nadir görülen vaka’ Bu tarz doğumsal anomalilerde genellikle dünyaya gelen hayvanların bağırsaklarının da olmadığını dile getiren Önder Alkan, nadir görülen olayın başarılı bir ameliyatla sonlandırıldığını aktardı. Alkan, “Devrek Çağlar köyünde veteriner hekim arkadaşların baktığı bir gün önce doğan hayvandan doğumsal bir anomali ile karşılaştık. Doğuştan hayvanın bağırsaklarının deriden dışarı çıkan kısmı kapalı. Yani anüs deliği yok. Hayvan doğum yapıyor, doğum yaptıktan sonra annesini emiyor. Fakat dışkı yapamadığı için sancı başlıyor. Hayvan bağırmaya başlıyor. Yaklaşık 3 saat süren bir ameliyat geçirdi. Ameliyat esnasında bağırsaklar yine karın boşluğundan alınıp deriye bağlandı. Orada yapay bir yol oluşturuldu. Ameliyatımız başarılı geçti. Çok sık görülen bir anomali değil, nadir görülen bir anomali. Genellikle bir yıl içerisinde Türkiye çapında üç beş tane görülebilecek bir vaka. Bunların bir kısmının bağırsakları da oluşmuyor ancak ameliyat ettiğimiz hayvanın bağırsakları da oluştuğu için ameliyat daha başarılı geçti. Normal yoldan dışkısını yapar vaziyette” diye ifade etti.

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