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( TEKİRDAĞ -ÖZEL) Doç. Dr. Albayrak: "Kolay para hırsı Çiftlik Bank’ı doğurdu" - "Kolay para hırsı insanları kumar bağımlılığına itiyor" TEKİRDAĞ



- Kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların bağımlılık ile mücadele çalışmaları sürerken Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, kumar bağımlılığının da madde bağımlılığı kadar önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Albayrak, Çiftlik Bank gibi mağduriyetlerin de yine kolay para kazanma hırsından doğduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Yakup Albayrak, kumar bağımlılığının da tıpkı madde bağımlılıkları gibi insanların psikolojilerine, sosyal ve ekonomik hayatlarına ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, bu rahatsızlığın altında yatan temel sorunun da, emek vermeden kolay para kazanma yolu olduğunu belirtti.

"Kumar bağımlılığı insanların sosyal ve ekonomik hayatlarını bozan ciddi bir psikiyatrik bozukluktur" Doç. Dr. Albayrak, kumar bağımlılığının psikiyatrik tanımlama sisteminde bir psikiyatrik bozukluk olarak yer aldığını ifade ederek, "Kumar bozukluğundan kısaca bahsetmek gerekirse burada bu bozukluğun gelişmesinde birkaç süreç var. Öncelikle kumar oynayan kişi önce kazanma evresi yaşar, daha sonra kazandığını kaybetme, daha sonra kaybettiğini tekrar kazanma evresi var. Tabi bu kaybettiğini kazanma evresi yeterince yerine gelmediği zaman depresyon durumu ortaya çıkar. Kumar bağımlılığı çok ciddi bir bağımlılıktır. Bağımlılık denince insanların aklına genellikle madde bağımlılığı geliyor ama kumar bağımlılığı da gerçekten, insanların sosyal hayatlarını, aile hayatlarını ve iş hayatlarını önemli ölçüde bozan bir psikiyatrik bozukluktur" dedi.

"Kolay para kazanma hırsı Çiftlik Bank’ı meydana getirdi" Doç. Dr. Albayrak kumar bağımlılığın altında insanların kolay paraya ulaşma arzusu olduğunu belirterek Çiftlik Bank gibi mağduriyetlerin de bu arzunun sonucu olarak ortaya çıktığına değindi. Albayrak "Kumar bağımlılığı yaşayan vatandaşlar bize geliyor biz de kendilerine yardımcı olup onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu rahatsızlığın tedavisi de oldukça zor. Hastaların sadece ilaç tedavisi ile değil bazı psikoterapi türleri ile de tedavi edilmesi gerekiyor. Tabi birkaç şeye de değinmek gerekiyor. Kumar alışkanlığı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın. Oynanan kumarın miktarı tabi ki önemli. Küçük miktarda oynanan kumarlar var ama bunun miktarı gün geçtikçe oynayan kişiler tarafından yükseltiliyor. Bu durumda da çok ciddi ekonomik kayıplar ortaya çıkıyor. Burada temel vurgulanması gereken bir nokta var; insanlar kolay yoldan para kazanma yoluna gidiyorlar. Bir şekilde emek sarf etmeden kolay para kazanma yollarını arıyorlar. Bu ülkemiz için de insanlık için de çok olumlu bir şey değil. Tabi bunun malum örneklerini şu günlerde de yaşıyoruz. Herkesin bildiği üzere bir Çiftlik Bank konusu oldu. Bu Çiftlik Bank konusunu tam kumar olarak değerlendirmek mümkün değil. Bir kar ve zarar ortaklığı olduğundan bahsediyorlar ama burada gerçekten birçok insan mağdur oldu. İnsanların kolay yoldan para kazanma hırslarını bir şekilde törpülemeleri gerekiyor, kazandığı paralarla kanaat getirerek, normal bir yaşantı devam ettirmeleri bence daha makul. Öbür türlü şuan örneklerini görüyoruz, insanlar mağdur olmuş bir şekilde, büyük paralar kaptırmış durumda. İnsanlardaki bu kandırılmış hissi, kendini değersiz hissetme gibi durumlar oluşturarak kişiyi depresyona da itiyor. Bu konularda toplumumuzun da insanlarımızın da dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.



