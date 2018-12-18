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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Diyetisyen Ünal'dan kış aylarında üşütmeyen besin önerisi:'Kırmızı biber, ıhlamur, tarçın, karabiber, zerdeçal, zencefil gibi besinler vücut ısısını arttırıyor' İzle

Diyetisyen Ünal'dan kış aylarında üşütmeyen besin önerisi:'Kırmızı biber, ıhlamur, tarçın, karabiber, zerdeçal, zencefil gibi besinler vücut ısısını arttırıyor' İzle

Baharatlardan detaylar

Bitki Çayı Kırmızı Et Bağışıklık Sistemi Karbonhidrat Keçiboynuzu 

-Diyetisyen Bengü Ünal ile röportaj

( MANİSA -ÖZEL) Diyetisyen Ünal'dan kış aylarında üşütmeyen besin önerisi:"Kırmızı biber, ıhlamur, tarçın, karabiber, zerdeçal, zencefil gibi besinler vücut ısısını arttırıyor" MANİSA

- Kış aylarında hem dengeli beslenme hem de vücut ısısını arttıracak besin tavsiyesinde bulunan Diyetisyen Bengü Ünal, "Hem enerjimizi yükseltecek hem de vücut ısımızı arttıracak bazı besinlerden yararlanabiliriz. Kırmızı biber, ıhlamur, tarçın, karabiber, zerdeçal, zencefil gibi besinler bunlara yardımcı olacaktır" dedi.
Soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği kış aylarında vücut ısısını yüksek tutmak pek çok rahatsızlığın da önüne geçiyor. Kış aylarında karbonhidratlı besinlere yönelimin arttığını söyleyen Diyetisyen Bengü Ünal, "Kış aylarında genelde biz şekerli ve karbonhidratlı yiyeceklere yönelimimiz artıyor. Bu tarz da besinler bizim kan şekerimizi dengelemediği gibi aynı zamanda daha çabuk acıkıp sürekli bir şeyler yeme isteğimizi de arttırıyor. Bunun yanı sıra çabuk yorulma sürekli uyku hali halsizlik gibi problemlerle de karşılaşıyoruz. Ama bu tarzda besinler yerine biz hem enerjimizi yükseltecek hem de vücut ısımızı arttıracak bazı besinlerden yararlanabiliriz" dedi.
Kırmızı biber, ıhlamur, tarçın, karabiber, zerdeçal, zencefil gibi besinlerin vücut ısısını artırmaya yardımcı olduğunu söyleyen Diyetisyen Ünal, "Zerdeçal içerisindeki krokemin maddesi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi vücut ısımızı da arttıran bir besindir. Karabiber de içerisindeki berin maddesi sayesinde vücut ısımızı arttırmaktadır. Bunun yanı sıra A ve C vitaminleri açısından çok zengin olduğu için bakteriyel enfeksiyonlara karşı kış aylarında koruma sağlar. Tarçın kan şekerimizi dengeleyen çok güzel bir besin. Aynı zamanda vücut ısımızı da arttırıyor. Eğer toz tarçın kullanmak isteyen kişiler varsa süt ve yoğurt gruplarının içine karıştırarak kullanabilirler. Çubuk tarçın kullanmak isteyen kişiler de günlük içtikleri suyun 1 litresinin içine 1 çubuk tarçın atarak tüketebilirler" diye konuştu.
"Kırmızı biber metabolizmayı hızlandırıyor" Kırmızı biberin termojenik etkisiyle metabolizmayı hızlandırdığını söyleyen Ünal, "Kırmızı biber de çok güzel bir termojenik bir etkisi vardır. Bu da bizim metabolizmamızı hızlandırmaktadır. Bu bizim metabolizmamızı hızlandırmaktadır. Aslında kilo vermeye yardımcı olduğu söylenir ama aslında kilo verdirmeye değil metabolizmamızı hızlandırma etkisi vardır. Vücut ısımızı da bu yüzden arttırıyor. Ihlamur da terleme yoluyla vücut ısımızı arttıran bir besindir. Zencefil de bizim kışın bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir besin olmasına rağmen vücut ısımızı da arttıran bir besindir. Kışın bunlardan yararlanmak isteyenler için bir çubuk tarçın, bir ceviz büyüklüğünde de zencefili bir bardak suyun içerisine karıştırarak bitki çayı olarak kullanabilirler. Biz aynı zamanda kışın en çok kansızlık problemiyle karşılaşıyoruz. Bu da genelde bizim daha çok üşümemize sebep olur. Kansızlık problemi yaşamamak için de demir yönünden zengin besinler tüketmek gerekir. Kuru baklagiller, kırmızı et, keçiboynuzu ve kuru üzüm tüketilmeli. Haftada iki üç kez kırmızı et tüketimi, haftada iki kez de kuru baklagillerin tüketimi kış aylarında yeterli olmaktadır" ifadelerini kullandı.
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