Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakırlı öğrenciler ‘trafikte önce yaya’ dedi

Diyarbakırlı öğrenciler ‘trafikte önce yaya’ dedi

Öğrencilerin prova yapması

Korkaklık Kaklık Dikkatsizlik Öğrenciler Yaya Geçidi 

-Öğrencilerin yaya geçidinde etkinlik düzenlemesi
-Öğrencilerin düdük çalarak Yaya yol ver sloganları atması
-Vesile Kırboğa konuşması
-Okul Müdürü Cengiz Cengiz konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı kapsamında Yaya Öncelikli Trafik yılı sebebiyle Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sürücülere trafikte önceliğin yayada olduğunu yaptıkları etkinlikle gösterdi. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmişti. Yapılan ilanın ardından ülke genelinde farklı etkinlikler yapılırken, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın sloganına düzenledikleri etkinlikle dikkat çekti. Okulun bulunduğu Diclekent Bulvarında etkinlik düzenleyen öğrenciler, ellerinde pankartlarla yolu trafiğe kapatıp, ‘Yaya yol ver’ sloganları attı. Trafik polisleri nezaretinde yapılan etkinliğin sonunda konuşan 11. sınıf öğrencisi Vesile Kırboğa, "Trafik denilince aklımıza taşıtlar gelir. Oysa, trafik sadece taşıtlardan ibaret değildir. İnsanlar trafiği oluşturan olgular içindedir. Türkiye’de kazaların getirdiği ölümler ve sayabileceğimiz birçok maddi ve manevi etkenler de bulunmaktadır. Çünkü kazaları araçlar değil, insanlar yapar. Hız felakettir, saygı ise cesarettir. Kurallara saygılı davranmak korkaklık değil, aksine yaşamak için içimizde var olan cesarettir. Bir anlık dikkatsizlik, ömür boyu pişmanlık getirir" dedi.
Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Cengiz ise, öğrencilerin yaptığı etkinlik hakkında bilgi verdi. Cengiz, "Bugünkü etkinliğimiz, yaya öncelikli 2019 yılı trafik yılı olarak İçişleri Bakanlığı'nca ilan edilmişti. Bizlerde buna dikkat çekmek amacıyla okumuzun öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.
Tüm Türkiye’de ve özellikle bizim okulun önündeki yaya geçitlerinde, trafik akışı çokta yayalara dikkat etmemekte ve kazalar olmaktadır. Öğrencilerimiz ile beraber buna dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.
(SI-YRT-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı