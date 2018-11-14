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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Diyabet ülkemizde ve dünyada hızla yayılmakta' - ERZURUM

'Diyabet ülkemizde ve dünyada hızla yayılmakta' - ERZURUM

"Diyabet ülkemizde ve dünyada hızla yayılmakta" - ERZURUM, - BEAH Endokrin Sorumlusu Doç. Dr. Ayşe Çarlıoğlu'nun açıklaması"Diyabet ülkemizde ve dünyada hızla yayılmakta" - Erzurum BEAH'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla hasta ve yakınlarına yönelik tarama yapıldı - BEAH Endokrin Sorumlusu Doç. Dr. Ayşe Çarlıoğlu: - "Diyabet ülkemizde ve dünyada hızla yayılmakta. Maalesef, diyabetin hem tedavisi hem de diyabet ile yaşanması zor"ERZURUM (AA) - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, hasta ve yakınlarına yönelik tarama yapıldı.Hastanede, poliklinikler girişine endokrin servisince kurulan platformda, hastaneye gelen hasta ve yakınlarından tarama yaptırmak isteyenler önce sağlık bilgilerini içeren form doldurdu. Daha sonra bu kişilerden kan örneği alınarak diyabet taraması yapıldı.Taramaya katılanlara, sağlık personelince diyabetle alakalı tavsiye ve önerilerde bulunuldu, bilgilendirici broşür dağıtıldı.BEAH Endokrin Sorumlusu Doç. Dr. Ayşe Çarlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliklerin diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Son zamanlarda diyabetli hastaların sayısının çoğaldığını belirten Çarlıoğlu, aynı zamanda fast food alışkanlığının da arttığını dile getirdi.Çarlıoğlu, fast food tarzı tüketimlerin ve hareketsiz yaşamın diyabete zemin hazırladığını anlatarak, şunları kaydetti:"Diyabet ülkemizde ve dünyada hızla yayılmakta. Maalesef, diyabetin hem tedavisi hem de diyabet ile yaşanması zor. Tedavi maliyeti de çok yüksek hastalık. Bu yüzden diyabeti önleyebilmek için riskli kişilerin mutlaka taranması gerekmektedir. Diyabet hastalarının ise mutlaka disiplinli şekilde tedaviye uyumu gerekmektedir."Diyabet hastalığından korunmanın, obezite, fast food tarzı yiyecek ve gazlı içeceklerden uzak durmakla mümkün olduğunu vurgulayan Çarlıoğlu, "Bu yıl Dünya Diyabet Federasyonunun konusu diyabet ve aile. Aile olarak yürüyüş ve egzersiz yapalım. Sağlıklı beslenelim, özellikle çocuklarımızı obeziteden korumak için çok dikkat edelim." dedi.
Hastane yönetimince düzenlenen 14 Kasım Diyabet Günü programı çeşitli etkinlikler ile gün boyu sürecek.

Hastalık Farkındalık Sağlık Personeli Fast Food Gazlı İçecek 

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