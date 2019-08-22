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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dirieh: 'Cibuti ve Türkiye tarihten gelen kültürel bağlarla birbirlerine bağlanmış iki kardeş ülkedir' - ANKARA Haberi

Dirieh: 'Cibuti ve Türkiye tarihten gelen kültürel bağlarla birbirlerine bağlanmış iki kardeş ülkedir' - ANKARA Haberi

Dirieh: "Cibuti ve Türkiye tarihten gelen kültürel bağlarla birbirlerine bağlanmış iki kardeş ülkedir" - ANKARA - Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh'in konuşması - İki ülke arasında karşılıklı imzaların atılması - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı Çekim 

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