Denizli'de doktorlar 'Korona virüsü' için toplandı

- Denizli Tabipler Odası Başkanlığı’nca yapılan ‘Korona virüsü’ açıklamasında Denizli ve Türkiye adına henüz sorun yaşanmadığına dikkat çekilirken, halka ellerini sık sık yıkanması gerektiği uyarısı yapıldı.Çin’in Wuhan şehrinde meydana gelen ve Dünyayı sarsan 'Korona Virüsü' ile ilgili Denizli Tabipleri Birliği Denizli Tabip Odasında toplantı düzenlendi.

Basın toplantısına; Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turgut, Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Meral Alten ve Denizli Tabip Odası Sekreteri Dr. Fercem Erbay katıldı.

Denizli Tabip Odası toplantı salonunda yapılan programda konuşan Turgut “Korona virüsü” hakkında “Korona virüsü bin 900 lü yıllardan beri insanlar içinde de hastalık yapan, üst solunum enfeksiyon yapan bir virüs ama 2 binli yılların başından beri yeni korona virüsler insanlarda salgın yapmaya başladı.

İşte sars korona virüs, mars korona virüs. Bunlar sıkıntı yaşattı ve 2019’un son gününde çıkan Çin’de ki Wuhan kentindeki salgında da yeni bir korona virüsü olarak tespit edildi. Buna da 2019 encow korona virüsü diyoruz biz. Şu anda Dünya’da yaşanan sorun bu" dedi.

Denizli’ye gelen Çin’li turistlerde korona virüsüne rastlanma tehlikesi hakkında konuşan Turgut “Sanmıyorum, zaten onlar bu salgından evvel Wuhan’a uğramamış insanlar. Zaten tespit ediliyor. Bunların sorunu enfeksiyon ama H1N1 dediğimiz virüsün yaptığı enfeksiyonlardı. Onlar taburcu edildi gönderildi. Ancak dikkatli olmak gerekiyor. Turizm açısından, turist kafileleri yine gelecektir. Ticaretimiz var, ticaret ile ilgili de ziyaretçilerimiz olacaktır. Tabi ki dikkatli olmakta fayda var “ ifadelerini kullandı. Vatandaşları uyarmayı da ihmal etmeyen Turgut “Ellerini bol bol yıkasınlar. Her temastan sonra el yıkamaktan imtina etmesinler. Aslında bu sosyal hayatta yapılması gerekilen bir şey, bugünlerde daha dikkatli olunmasını tavsiye ederim. Bu virüsten korunmanın, kaçmanın tek yolu bu" diye konuştu.

Toplantıda korona virüsü hakkında bilgiler veren ve virüsten kendilerini koruma adına yapılması gerekenleri anlatan Başkan Alten “Bugün Denizli Tabip Odası olarak en yetkin ağızlardan korona virüs salgını enfeksiyonuyla ilgili bilgilendirme yapmak istedik. Odamız üyesi olan Dr. Hüseyin Turgut az önce bizi bilgilendirdi. Korona virüsü aslında hayvanlarda görünen bir virüs enfeksiyonu fakat uğradığı mutasyon sonucunda insanlara bulaşmaya başladı.

Çin’in Wuhan kentinde, 2019 yeni korona adıyla virüs tespit edildi. Bağışıklık sistemi kötü olan kişilerde ölümcül olabilen bir enfeksiyon tipi. Şu an Türkiye ve Denizli adına bir bildirilmiş vak'a yok o yüzden korunma yöntemlerine dikkat ederek bunun oluşmasını engelleyici, işte sık sık el yıkamak, kalabalık yerlere girmemek gibi kendi vücut direncimizi iyi tutmak adına iyi beslenmemiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çin’le ilişkileri minimuma indirmekte yarar var"Çin’le olan ilişkilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Alten, “Devletimiz için bence yapılacak olan şey Çin’den giriş ve Çin’e uçuşların yasaklanması mesela. Bugün sabah ben haberlerde takip ettim. Bugün burada açıklama yapacağız diye, 3 - 4 hava yolu Çin’e olan uçuşlarını kaldırmış. Orada ki insanlarını geri çeken ülkeler var. Bence ilişki her halde minimuma indirmekte yarar var” dedi.





