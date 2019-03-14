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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız" - ANKARA - Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bölgede 600 dönümlük sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız."

Teknoloji Gesi 

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