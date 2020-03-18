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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen THY'de gereken desteği vereceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen THY'de gereken desteği vereceğiz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen THY'de gereken desteği vereceğiz" - ANKARA - Çankaya Köşkü - Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısının ardından - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(6)

Toplantı 

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