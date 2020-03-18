Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek vatandaşını sahipsiz bırakmıştır'' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek vatandaşını sahipsiz bırakmıştır'' - ANKARA - Çankaya Köşkü - Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(2)
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