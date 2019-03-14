Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(3600 ek gösterge) İnşallah seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) İnşallah seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" - ANKARA - Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanlarımıza yönelik zaman zaman duyduğumuz saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur."
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