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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukların korkularını yenmek ailenin elinde İzle

Çocukların korkularını yenmek ailenin elinde İzle

doktorun detayları

Sekte Bild Irak 

-doktor ile röp.

( BURSA ) BURSA

- Medicana Bursa Hastanesi Klinik Psikoloji Uzmanı Ece Özçırak, çocukların korkularını yenmesi için onların iyi gözlenmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların korkularını yenmesinin ailenin yardımı ile olabileceğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Klinik Psikoloji Uzmanı Ece Özçırak, “Çocukluk cağı korkuları özellikle 2-6 yaş arasında yaşamaktalardır. Bu korkula yaşa göre değişkenlik gösterebilir. 2 yaşındaki ve 5 yaşındaki çocuğun korkuları farklıdır. Önemli olan bu korkuların temelini anlamak çok önemlidir. Çocukların genellikle ölüm, ayrılık, yüksekten korkma gibi çeşitleri vardır. Aileler bu durumda çocuklarını çok iyi gözlemlemeleri gerekmektedir. Çocukların korkularını küçümsenmemesi gerekiyor. Onları yok saymamalıdır. Sebeplerine birlikte çözüm bulunması gerekmektedir” dedi.
Çocukların korkuyu öğrenme yönüyle öğrendiklerini belirten Özçırak, “Doğdukları günden itibaren, ailelerini çok iyi gözlemlerler. Ailelerin vermiş olduğu geri bildirimler, onların tepkilerini çok iyi gözlemlerler. Dolayısıyla anne ve babanın yapmış olduğu dış dünyadaki uyaranlara verdiği tepkiler de çocuklar için korkuyu öğrenme biçimini geliştirebilir. Aileler burada sadece öğrenme veya model alma yoluyla korkuları tetikleyen tek kişiler değildir. Çocuğun korktuğu şeyin birlikte saptanması çok önemlidir. Bir takım bilgisayar oyunları da çocuklar için korkutucu olabiliyor. O yüzden çocukların seçmiş olduğu ekranları iyi takip etmek gerekiyor. Çocukların korkularını somutlaştırmak onların sorunlarıyla baş etmesinden yardımcı olacaktır. Korkmuş olduğu bir nesnenin resmi çizilip onu komik bir hale getirilebilir” şeklinde konuştu.

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