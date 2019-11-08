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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Çocuklar eğlenirken sağlıklarına kavuşuyor İzle

Çocuklar eğlenirken sağlıklarına kavuşuyor İzle

YOGADAN DETAYLAR

Rehabilitasyon Egzersiz Oksijen Down Sendromu Bağışıklık Sistemi 

-ÇOCUĞUN MUTLULUĞU
-FARKLI EGZERSİZLER
-DOKTORUN AÇIKLAMALARI

( BURSA ) BURSA

- Yoga zihin ve beden arasında uyum oluşturmaya odaklanmış bilime dayalı ruhsal bir disiplin olduğunu ifade eden Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Ergoterapist Başak Görpe, çocukların yoga teknikleri ile rehabilitasyonda eğlenirken sağlıklarına kavuştuğunu söyledi.

Yoga teknikleri ile rehabilitasyonda, beden farkındalığını ve gücünü artırmak amacıyla bir araya getirilmiş dengeli yoga pozları, odaklanma ve konsantrasyonu artırıcı ses ve konuşma becerilerini geliştiren özel nefes çalışmaları, göz egzersizleri ile rahatlama teknikleri, akciğerleri güçlendirerek bedenin tamamının derinlemesine oksijen almasını sağlayan nefes teknikleri kullanıldığını belirten Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Ergoterapist Başak Görpe, “Yoga ile birlikte duygusal ve davranışsal bozukluğu, down sendromu, serebral palsi, mikrosefali, otizm spektrum bozukluğu sahibi çocuklarda çok etkili olmaktadır. Bebekler de bile çocuklarla aynı oranda güvenli ve etkilidir. Bununla birlikte bu metot, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü ve gelişim bozuklukları için etkili bir tedavi yöntemidir. Çocuklarda yoga teknikleri ile rehabilitasyon, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı, eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür. Yoga, çocuklara duruşlarla hayal güçlerini kullanmayı, doğru nefes almayı ve vücutlarını nasıl rahatlatabileceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır” dedi.
Yoga duruşları, hazım problemlerine, uyku düzensizliğine, stres problemlerine, denge ve koordinasyon problemlerine duyusal işleme problemlerine veya eklem ve kas problemi çeken tüm çocuklara yardımcı olabildiğine dikkat çeken Ergoterapist Başak Görpe, “Hayal güçlerini kullanmaları öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, odaklanmanın ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Çocuklarda yoga teknikleri ile rehabilitasyonda eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar. Bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşama devam ettirmesine yardımcı olmaktır” diye konuştu.
(AÇ-
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