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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuklar ameliyata akülü araba ile gidiyor İzle

Çocuklar ameliyata akülü araba ile gidiyor İzle

Hastaneden genel görüntü

Psikoloji Ameliyathane Akülü Araba Ameliyat Hastane Yönetimi 

-Çocuk hastanın akülü araba kullanması
-Hastanın ameliyata girişi
-Röportaj
-Detay

( YOZGAT -ÖZEL) YOZGAT

- Yozgat Şehir Hastanesi’nin Çocuk Cerrahi Servisinde tedavi gören hastalar, ameliyathaneye akülü araçla eğlenerek gidiyor. Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden mümkün olabilecek en üst düzeyde ameliyata hazırlanan çocuklar, steril ortam girişine kadar da akülü araçla eğlenerek gidiyor. Hastane yönetimi, bu uygulama ile çocuklardaki kaygıyı ve ameliyatla ilgili kötü anıları silmeyi amaçlıyor. Çocuk Cerrahi Servisinin talebi ile hastane yönetimi tarafından satın alınan akülü araçla ameliyathaneye giden ilk hastayı, Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Ars, işletme yetkilileri ve ailesi uğurladı. Başında bonesi, üzerindeki ameliyat önlüğü ile balonlarla süslenmiş akülü araca binen küçük hastanın korku ve kaygılardan uzaklaştığı gözlendi. Gerekli güvenlik önlemleri alınan, kumandası da görevlilerde bulunan akülü aracı kullanan küçük hasta, ameliyathane girişine eğlenerek ulaştı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, böyle bir uygulamayı başlatmalarındaki amaçları hakkında bilgi verirken, “Ameliyathaneye girmek yetişkin hastalarda bile ciddi bir stres sebebi iken çocukların dünyasında bu çok daha zordur. Çocukların bilinçaltında hastanenin ve ameliyathanenin soğuk yüzünün bir nebze olsun unutturulması ve hatta ameliyata gitmenin güzel bir anı olarak zihinlerinde yer edinmesi için bu uygulamayı hayata geçirdik” dedi.
Op. Dr. Aras, Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği olarak, çocukların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası konforunun kendileri için tedavi hizmeti kadar önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Çocuğun ruhen mutlu ve kendini güvende hissetmesi verdiğimiz tedavi hizmetini de desteklemektedir. Bu nedenle sedasyon verilmeden yani hastanın bilinci açıkken ve de akülü araca alınmasına sağlık durumunun herhangi bir engeli yoksa bu uygulamayı 2 - 6 yaş grubundaki tüm hastalarımızın hizmetine sunacağız.”
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