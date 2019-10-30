-Meryem Çiçekçiden görüntü

-Hakan Çoksüer röportajı

-Meryem Çiçekçi röportajı

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( DİYARBAKIR -ÖZEL) "Çocuk sahibi olmazsın" denilen kadın 14 yıl sonra anne oldu DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da yaşayan 30 yaşındaki Meryem Çiçekçi, başvurduğu birçok tüp bebek merkezinde, ‘Çocuk sahibi olamazsın’ yanıtını aldı. Yakınlarının tedavisi ile Diyarbakır’da tüp bebek merkezine başvuran kadın, burada uygulanan tedavinin ardından 14 yıl sonra çocuk sahibi oldu. Diyarbakır’da yaşayan ve 15 yaşında evlenen Meryem Çiçekçi, uzun yıllar boyunca çocuk sahibi olmak için çeşitli merkezlerin kapısını çaldı. Bilinmeyen infertiliteye bağlı şikayetiyle birçok şehirde tüp bebek merkezi ve kliniğe başvuran Çiçekçi’ye doktorlar ‘Çocuk sahibi olamazsın’ dedi.

Umudunu kaybetmeyen Çiçekçi, arkadaşlarının tavsiyesi ile Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in kapısını çaldı. Burada yapılan akupunktur tedavisi ile Çiçek’çinin 14 yıllık çocuk özlemi kucağına aldığı evladı ile sona erdi. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın kendilerine başvurduğunda çok ciddi anlamda bir stres yükünün olduğunu, çocuk sahibi olamayacağı endişesinin hastada mevcut olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Çoksüer, “Biz ilk önce hastayı detaylı olarak değerlendirdik. Çünkü hasta birçok yere başvurmuş, birçok kliniğe başvurmuş, birçok alanda tedavi almış bir türlü çocuk sahibi olamamış. Bu tedavilerden sonra çocuk sahibi olamayınca umutları çok ciddi anlamda kırılmıştı. Hasta geldiğinde biz altta yatan sebepleri araştırdık. Sebep ne ise ona yönelik tedavi yapacağımıza karar verdik. En önemlisi stres yükü faktörünün olduğunu gördük. Çok çok önemli bir faktör. İkincisi de zarda tutunamama. Yani açıklanamayan infertilite hastalığı grubu olarak kliniğimize geldi. Biz bu hastaya ilk önce akupunktur tedavisi yaptık. Tabi akupunktur tedavisi biz biliyoruz ki Çin’de 3 bin yıldan beri kullanılan bir tedavi. Bu tedavi Çin’de ve uzak doğuda her alanda kullanılan bir tedavidir. Türkiye’de de artık yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Bununla ilgili sağlık bakanlığının da bununla ilgili çalışmaları çok başarılı, çok iyi çalışmaları var. Artık Avrupa’nın birçok merkezinde tüp bebek merkezinde akupunktur uygulaması rutin olarak uygulanıyor. Ama Türkiye’de akupunktur uygulaması nadir olarak uygulanıyor. Çünkü bu alanla ilgili yavaş yavaş oturmaya başlıyor” dedi.

“Doğru klinik, doğru merkez ve doğru doktor tercih etmeleri çok önemli” Kendi kliniklerinde artık akupunkturu rutin olarak uyguladıklarını kaydeden Prof. Dr. Hakan Çoksüer, “Özellikle tedavi görmek isteyen infertilite tedavisi görmek isteyen her hastaya biz akupunktur tedavisi uyguluyoruz. Akupunktur tedavisiyle stres yükünü hafifletiyoruz. İkinci uygulamamız nedir, bu hastalarda stres yükün artmasına bağlı olarak da hormonal değişiklikler, bozukluklar oluyor. Bu hastamıza da özellikle hormon dengesini yerine getirmek için hormonal balansı sağlamaya çalıştık. Böylece hedefimiz olan kaliteli yumurta elde ettik. Böylece iyi sayıda, iyi derecede yumurta elde ettik. Üçüncü rahim duvarının iyi gelişmesi gerekiyor. Biz bu hastaya rahim duvarının kanlanmasını artırarak rahim duvarının kalınlaşmasını sağlıyoruz. Böylece bebek oluşuyor ve rahme tutunuyor. Dördüncü etki mekanizmamız nedir, bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirerek böylece bebeğin devamı için embriyonun daha iyi tutulması için bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen herkese rutin olarak uyguluyoruz. Ve bunun sonuçlarını pratikte de görüyoruz. Bu da bizim için müthiş keyif verici bir şey. Çocuk sahibi olamayanlar lütfen umutsuzluğa kapılmasınlar. Doğru klinik, doğru merkez ve doğru doktor tercih etmeleri çok önemli. Bizde kliniğimizde altta yatan kaynağı bularak ona göre tedavi veriyoruz” diye konuştu.

Birçok hastaneye gittiklerini ve başarısız olduğunu ifade eden Meryem Çiçekçi ise, “Buraya geldik çok şükür olumlu. Akupunktur tedavisi yapıldı çok şükür başarılı geçti. Herkese tavsiye ediyorum, herkesi buraya bekliyorum. Çocuk sahibi olmak isteyen herkesi hocama bekliyorum. Hocam çok başarılı bir doktor. Evimize huzur, mutluluk geldi çok şükür. Çocuğumuz oldu, çok mutluyuz” şeklinde konuştu.





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