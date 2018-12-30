'Çocuğun olmaz' dediler, 20 yıl sonra hamile kaldı

-Esra Işık röportajı

-Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer röportajı



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da tüp bebek merkezlerinde tedavi görmesine rağmen hamile kalmayan ve gittiği merkezlerde kendisine çocuğunun olmayacağı söylenen Esra Işık, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı tedaviyle 20 yıl sonra hamile kaldı. Diyarbakırlı Esra Işık (40), 20 yıl boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kurdu. Normal yollarla olamayınca tüp bebek tedavisi görmeye karar veren Işık, 20 yıl boyunca birçok tüp bebek merkezinde tedavi gördü. Kendisine çocuğunun olmayacağı söylenen Işık, umudu kesti. Işık, bir süre sonra ise ablasının tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Yapılan detaylı muayenede Işık’ın yumurta rezervinin az olduğunu tespit edildi. Işık, uygulanan rahim temizleme ve detoks tedavilerinin ardından mutlu haberi aldı. 2,5 aylık hamile kalan Işık bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Birçok yerlere başvurduğunu belirten Işık, “Aşılama yaptım, birçok tedavi yaptım. Genelde doktorlar çocuğumun olmayacağını söylüyorlardı, en son Hakan hocaya geldim Allah razı olsun, bana rahim temizleme işlemi yaptı, yanında da detoks tedavisi verdi. 3 ay önce Hakan hocaya gelmiştim ve şu an 2,5 aylık hamileyim, hayalim gerçekleşti. Benden 4 yaş büyük ablam da Hakan hocada tedavi olmuştu. Onun da 20 yıl boyunca çocuğu olmamıştı ama şu an ikiz çocukları var. O bana referans oldu. Çok mutluyum, çocuk isteyen herkesi ısrarla Hakan hocaya davet ediyorum, gelsinler en azından bir tanışsınlar, sorunlarını anlatsınlar. Hakan hoca ilk önce psikolojik anlamda insanı rahatlatıyor. Ben o kadar doktorlara gittim hiçbiri senin çocuğun olacak demedi. Hakan hoca, çocuğumun olacağını söyledi.



Ona inandım ve hamileyim” dedi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer ise, yaptıkları detaylı incelemede yumurta rezervinin az olduğunu gördüklerini ve rahmin içerisinde düzensizlikler olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Hasta 20 yıldır çocuk isteğiyle bize başvurdu. Tabi çocuk isteğiyle birçok merkez ve şehir dışında birçok tedaviler görmüş. Çocuk sahibi olmak için birçok denemeleri de olmuş fakat denemelerinde başarısızlıkla sonuçlanmış. Hasta bizim kliniğimize geldiğinde, biz de baktığımızda hastada çok ciddi anlamda yumurta rezervinin az olduğunu gördük ve rahmin içerisinde düzensizlikler olduğunu tespit ettik. İlk önce rahim yıkama önerdik, ondan sonra yumurta detoks tedavisi uyguladık. Biz bunları önerdiğimizde hasta umudu kalmadığı için verdiğimiz tedaviler konusunda biraz tereddütteydi, fakat kardeşi bizim tedavimizle ikiz gebe kalmıştı, onun tavsiyesiyle bize gelmişti. Biz bu hastaya tüp bebek ve aşılama yapmadık, sadece rahim temizleme ve yumurta detoks tedavisi verdik. Yumurta detoks ile güçlendirme tedavisi verdik. Bu güçlenme tedavisiyle hasta 40 yaşında kendiliğinden gebe kaldı. Daha önce birçok denemesi olmuş ve birçok yerde tedaviler almış fakat sonuç alamamış. Şu anda yaklaşık 2,5 aylık hamile ve kalp atışını da duyduk. Çok mutluyuz ve çok keyifliyiz. Ailesine büyük bir huzur geldiğini dile getirmesi bizi de mutlu etti. Gerçekten de daha önce ailede huzur kalmadığını dile getirmişti ve bu hamilelikle artık aile huzurunun yerine geldiğini dile getiriyor. Bu da bizim için çok müthiş bir keyif kaynağı” diye konuştu.



