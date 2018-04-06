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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Çiftlik Bank’ın Balıkesir’deki Bitcoin tarlasına polis baskını: 6 gözaltı

Çiftlik Bank’ın Balıkesir’deki Bitcoin tarlasına polis baskını: 6 gözaltı

Polis baskınına uğrayan bitcoin tarlası

Polis Akalan Mali Müşavir Polis Baskını 

-Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul polisi, Çiftlik Bank'ın Bitcoin tarlası olarak bilinen dijital para üretme merkezine düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Çiftlikbank organizasyonunda kurulan ‘Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem’ isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K. de bulunuyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleşti. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında çalışma yapılan operasyonda, Çiftlikbank’ın ‘sanal para’ Bitcoin üreten dijitallerinin Balıkesir’de olduğu belirlendi. İstanbul ve Balıkesir polisinin ortak düzenlediği ortak operasyonda belirlenen adrese baskın düzenlendi.
Bitcoin tarlası adı verilen dijitallere ulaşan polis, operasyonda Çiftlik Bank’ın muhasebe müdürünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin dosya kapsamında arandığı öğrenilirken, gözaltına alınanlar arasında Çiftlikbank organizasyonunda kurulan ‘Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem’ adlı firmanın muhasebe işlemlerini yürüten K.K. mali müşavir, ofisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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