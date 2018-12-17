Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Cepteki radyasyondan en çok çocuklar etkileniyor

- Cepteki radyasyondan en çok çocuklar etkileniyor

Detay

Hastalık Baz İstasyonları Kapalı Alan Cep Telefonu Down Sendromu 

-Selim Şeker'in açıklamaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Prof. Dr. Selim Şeker, "Çocuklar 5 yaşındayken cep telefonuyla tanıştırılıyor. Bu çok yanlış bir şey. Çocukların cep telefonunu büluğ çağını geçtikten sonra kullanmaları gerekir. Çünkü bu dönem öncesinde kullanılırsa vücut sağlıklı olarak gelişemez" dedi.
Prof Dr. Selim Şeker, cep telefonlarının yaydığı radyasyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etiklerine dair açıklamalarda bulundu. Cep telefonları ve baz istasyonlarından yayılan radyasyondan en çok çocukların etkilendiğini belirten Prof. Dr. Selim Şeker, “Radyasyondan en fazla, gelişim aşamalarını tamamlamadıklarından dolayı çocuklar etkileniyor. Radyasyon çocukların gelişimlerini kötü yönde etkileyerek down sendromu, kalsiyum akışını olumsuz etkileyerek vücudun iyi beslenememesi ve buna benzer sonuçları ele alan yüzlerce makale var" dedi.
Çocukların büluğ çağını aştıktan sonra cep telefonu kullanması gerekliliğinin altını çizen Prof. Dr. Şeker, "Çocuklar 5 yaşındayken cep telefonuyla tanıştırılıyor. Bu çok yanlış bir şey. Çocukların cep telefonunu büluğ çağını geçtikten sonra kullanmaları gerekir. Çünkü bu dönem öncesinde kullanılırsa vücut sağlıklı olarak gelişemez. Erken yaşta kötü bir alışkanlığa başlayan birey ile ileri ki yaşlarda başlayan bireylerin hastalıklara yakalanma riski aynı olmaz. Erken yaşta cep telefonuyla tanışan çocuklar, hastalıklara yakalanma riskini diğerlerinden daha fazla oranla taşıyor. Ayrıca çocukların kafa yapıları küçük olduğu için fiziksel rahatsızlıklara yakalanabilirler. Cep telefonlarının kullandığı frekans ile çocukların kafa taslarının ölçüleri birbirlerine sayısal olarak yakın oldukları için daha fazla radyasyon yutabiliyor" diye konuştu.
'Cep telefonuyla konuşma odaları kurulsun' önerisi Radyosyonun yıkıcı etkilerinden bir nebze olsun korunmak için kapalı alanlarda cep telefonu ile konuşma odalarının oluşturulması önerisinde bulunan Şeker, “Hastaneler, sinema, metro ve diğer kapalı alanlarda cep telefonuyla konuşmak yasaklansın. Metrodayken başka bir yolcu yanında telefonla konuşabiliyor. Bu ahlaken de doğru değil" şeklinde konuştu.
(ACÖ-E)
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Ümit Kaya Down Sendromlu Çocukları UnutmadıÜmit Kaya Down Sendromlu Çocukları Unutmadı
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı