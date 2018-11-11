Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Canlı yayında robotla prostat kanseri ve böbrek genişliği ameliyatı - ERZURUM

Canlı yayında robotla prostat kanseri ve böbrek genişliği ameliyatı - ERZURUM

- Canlı yayında robotla prostat kanseri ve böbrek genişliği ameliyatından görüntüler - Ürolog Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karabulut'un açıklamasıCanlı yayında robotla prostat kanseri ve böbrek genişliği ameliyatı - Erzurum 'da, Türk Üroloji Akademisi, Türk Üroloji Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "2. Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında, video konferans yöntemiyle canlı yayında robotik cerrahi ile prostat kanseri ve böbrek genişliği şikayeti olan hastalar ameliyat edildi - Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Karabulut: - "Burada robotik cerrahi ile canlı ameliyatlar gerçekleştirerek üroloji camiasını ve sağlık personelini bilgilendirip mevcut donanımlarını güncelliyoruz. Ürologlar canlı yapılan cerrahileri izliyor ve adım adım sorular sorarak konular hakkında bilgi sahibi oluyorlar"ERZURUM (AA) - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) düzenlenen "2. Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında prostat kanseri ile böbrek kanallarında sorun olan hastalar, video konferansla canlı yayında yapılan robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edildi.Türk Üroloji Akademisi, Türk Üroloji Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi BEAH Konferans Salonu'nda "2. Palandöken Endoüroloji Günleri" gerçekleştirildi.
Program kasamında, 51 yaşındaki prostat kanseri hasta, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, 19 yaşındaki doğuştan böbrek kanallarında genişlik şikayeti olan hasta ise aynı hastanedeki Prof. Dr. Selçuk Sılay tarafından video konferansla yapılan canlı yayınla robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edildi.Ameliyat süresince çalıştaya katılan panelist ve katılımcılar, prostat kanseri ve böbrek hastalığı tedavisindeki güncel konular ile robotik cerrahi yöntemi hakkında fikir alışverişinde bulundu.BEAH'ta görevli ürolog Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini yaptıkları etkinliğin bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programa yoğun katılım olduğunu belirten Karabulut, robotik cerrahiyle yapılan ameliyatların başarılı geçtiğini ifade ederek, "İstanbul, Ankara ve Karadeniz illerinden alanında etkin ürolog hocalarımız ve 60'ın üzerinde ürolog arkadaşımız programımıza katıldı.
Burada robotik cerrahi ile canlı ameliyatlar gerçekleştirerek üroloji camiasını ve sağlık personelini bilgilendirip mevcut donanımlarını güncelliyoruz. Ürologlar canlı yapılan cerrahileri izliyor ve adım adım sorular sorarak konular hakkında bilgi sahibi oluyorlar." diye konuştu.
Program, robotik cerrahiyle yapılan ameliyatlarla devam ediyor.

Canlı Yayın Prostat Kanseri Böbrek Hastalığı Sağlık Personeli Robotik Cerrahi 

İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı