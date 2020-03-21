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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - AĞRI

Canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - AĞRI

- Ağrı Hayvan Borsası - Koronavirüs nedeniyle hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasıKars ve Ağrı 'daki canlı hayvan pazarları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldıAĞRI/KARS (AA) - Türkiye'nin hayvancılıkta önemli merkezlerinden Ağrı ev Kars'taki canlı hayvan pazarları, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı. Ağrı Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle hayvan pazarının geçici bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.
Kars Belediyesince alınan kararda da Kovid - 19 salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Koronavirüs Bild Hayvan Pazarı Hayvancılık Hayvan 

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