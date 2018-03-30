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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Canan Karatay, “Kahvaltıda et yenir; yeter ki yanında pilav, ekmek ve patates kızartması yemeyin'

Canan Karatay, “Kahvaltıda et yenir; yeter ki yanında pilav, ekmek ve patates kızartması yemeyin'

Canan Karatay Röportaj

İnsan Vücudu Şeker Hastalığı Sağlıklı Beslenme Yanlış Beslenme Radyasyon Bulutu 

-Söyleşi detay

( ARTVİN ) Canan Karatay: “Kahvaltıda et yenir; yeter ki yanında pilav, ekmek ve patates kızartması yemeyin"- "Kanser olaylarının artışında beslenmenin büyük bir payı yok"- "Karadeniz’in çayı, hamsisi, fındığı çok sağlıklı ancak bunlar radyasyonla etkileşince zararlı olur"- "Sağlıklı olmak için bol bol cağ kebabı, köy tavuğu ve Trabzon yağı yememiz şart" ARTVİN

- Prof. Dr. Canan Karatay, Artvin Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ‘Kendine İyi Bak’ adlı gençlik söyleşisi için Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Artvin’de ‘Kendine İyi Bak’ söyleşi programında öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Canan Karatay, doğal tereyağlarının, peynirlerin, fındık, fıstık, döner gibi ürünlerin sağlıklı beslenmede önemli olduğunu söyledi.

Gerçekleştirdiği programlarda diyet konuşmadığını belirten Karatay, “Ben konuşmalarımda diyet konuşmuyorum. Doğal beslenmeyi anlatıyorum. Bir insanın vücudunda neye ihtiyaç vardır, insan vücuduna ne girerse zarar verir onu anlatıyorum. Kesinlikle şu diyeti yapın bunu yapın demiyorum. Hangi zararlı maddeler vücuda girerse hastalık başlıyor, hangi maddeler hastalıkları önlüyor onları anlatıyorum. Örneğin şeker hastalığı başlı başına yanlış beslenmenin olduğunu gösterir. Şeker hastalığı genetik değildir. Bu buna benzer durumları son kitabımda da anlattım” dedi.
“Toprak Sağlıklı Olmazsa Ektiğiniz Hiçbir Tohum Yeşermez” Artvin’deki insanların her şeyin doğal olduğu bir ortamda yaşadığını söyleyen Dr. Canan Karatay, doğal tereyağlarının, peynirlerin, fındık, fıstık gibi ürünlerin sağlıklı beslenmede önemli olduğunu belirtti.
Karatay, “Gençlik çok önemli, gençlerimizin sağlıklı olması için sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Sağlam kafa sağlıklı vücutta olur. Ruh sağlığı ayrı, beden sağlığı ayrı diye bir şey olamaz. Hepsi bir bütündür, insan bir bütündür. Bütünün sağlıklı olması içinde toprağın sağlıklı olması gerekiyor. Şeyh Edebali diyor ki ‘Toprak sağlıklı olmazsa ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez’. Ben de diyorum ki şeker hastalığı gibi hastalıklar ilaç eksikliğinden değil, vücuttaki bazı hormonal enzim ve bazı materyallerin eksikliğinden kaynaklanıyor” diye konuştu.
Kahvaltıda et yenilir mi diye sorulan bir soruya tabi ki kahvaltıda et yenir diyen Karatay, "Normalde kahvaltıda et yenir bunun hiçbir sakıncası yoktur. Sadece yanında pilav, ekmek, patates kızartması yemeyin" diye cevap verdi. “Kanserin Baş düşmanı Çernobil’dir” Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye’de kanser olaylarının artmasının asıl nedeninin 1986 yılında Ukrayna’nın Çernobil şehrinde gerçekleşen Nükleer santral patlamasının olduğunun altını çizen Karatay, “Çernobil, bütün Avrupa’yı ve Türkiye’yi etkiledi. Avrupa’da çoğu ülke bunun önlemini aldı. Ancak zamanın bizim büyüklerimiz böyle bir şey yok dedi.
Ama radyasyon bulutu üzerimizden geçti. Kanser olaylarının artışında beslenmenin büyük bir payı yok. Karadeniz’in çayı, Hamsisi, fındığı çok sağlıklı ancak bunlar radyasyonla etkileşince zararlı olur. Ama sağlıklı olmak için bol bol cağ kebabı, köy tavuğu ve Trabzon yağı yememiz şart” ifadelerini kullandı. (TO-ÖS-Y)
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