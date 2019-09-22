Buz gibi su ve çamurla gelen şifa

-Vatandaşların suya girmesi

-Serinlemesi

-Çamur süren çocuklar

-Çamur süren vatandaşlar ve aileler

-Çamurla güneşlenen vatandaş

-Sudan detaylar

-Çocukların havuza atlaması

-tatilcilerden Mustafa Yavuz röp.

-Sedef hastası Muhammer Ak röp.

-Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya röp.



( ANTALYA -ÖZEL)- Şifalı olduğununa inanılan suyla yıkandıktan sonra 24 saat normal suyla yıkanmıyorlar- Demre’de ‘Burguç’ adı verilen sodyum ve magnezyum karışımlı su kaynakları, sağlık arayan tatilcilerin akınına uğruyor- Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya:- “Ziyaretçiler sağlık olarak da tercih ediliyor, aynı zamanda serinlemek için de kullanılıyor”- Sedef hastası şifa arayan Muammer Ak:- "Sedefler 3 günde kuruyor" ANTALYA



- Antalya'nın Demre ilçesinde şifalı su olarak bilinen ve ‘Burguc’ adı verilen sodyum, magnezyum karışımlı su kaynakları, her yıl bölge halkı ve tatilcilerin akınına uğruyor. Dağdan fışkırın kaynak suyun ve biriktiği alandan çıkartılan çamurun romatizma, egzama ve cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Bölgeye gelip suya giren vatandaşlar, şifalı suyu kullandıktan sonra 24 saat boyunca normal suyla yıkanmıyorlar.Demre’nin sağlık turizminde en önemli alanlarından birisi olan 12-13 derecedeki şifalı su kaynakları (Burguc), her yıl sağlık ve serinlik arayanların adresi oluyor. İlçenin batı çıkışında Kaş turizm yolu güzergahının yakınında bulunan burguçtan buz gibi kükürtlü ve sodalı sular fışkırıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Demre Belediyesinin katkıları ile havuzlar ve suya girilecek bölümlerin oluşturulduğu kaynakta, vatandaşlar havuza atlayarak veya suyun kaynağına oturarak serinliyor, bazıları da bu sularda egzama, romatizmal ve cilt hastalıklarına karşı şifa arıyor. Kaynak suyun biriktiği alandaki vücuda sürülen çamurun da güneş yanıklarına, böcek ısırmalarına, cilt ve deri hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Aynı zamanda kaynak suyun güneş doğmadan muhafaza edilip aç karnına içildiğinde, sindirim sistemine iyi geldiği ifade ediliyor.“Binlerce iğne yedik çaresini bulamadık”İstanbul’dan Demre’ye gelen tatilcilerden Mustafa Yavuz, suyun mantar ve cilde iyi geldiğini duyduğunu belirterek hem suyu hem de çamuru kullandığını söyledi.



10 yıldır şifalı su kaynağına geldiğini ifade eden Muhammer Ak ise, suyun egzama, mantar ve sedefe karşı çok faydalı olduğunu belirtti.

Ak, “Önce çamurla vücuduma masaj yapıyorum ardından suyu kullanıyorum. Bunu kullandıktan sonra 24 saat boyunca normal suyla yıkanmıyoruz. Daha sonra sedeflerin kuruduğunu görüyoruz. 3 günde sedefler kuruyor. Bu bana 15 gün gidiyor. Binlerce iğne yedik, hap kullandık ama bir türlü çaresini bulamadık. Burası Akdeniz bölgesinde güzel ilçemiz Demre’nin güzel bir suyu. Sedef, egzama, mantar hastalarının buraya gelmelerini ve buradaki şifayı bulmalarını canı gönülden isteriz” dedi.

Sodyum klorür ve magnezyum karışımlı suBurgucu, sağlık yönünden Demre’nin yansıması olarak gördüğünü belirten Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, kaynakların sodyum klorürlü ve magnezyum karışımlı bir su olduğuna dikkat çekti. Halk sağlığı laboratuvarlarında suyla ilgili gerekli testlerin yapılıp onaylandığını aktaran Kocakaya, “Eklem rahatsızlıkları, romatizmal rahatsızlıklarda iyi geliyor. Özellikle ortapedi, beyin ve sinir hastalıkları geçiren vatandaşların hareketsiz kaldıkları zaman tedavisinin devamında tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılıyor. Bu yönüyle aslında çok sağlıklı bir su. Bunun dışında, çamurla birlikte yapıldığında deri hastalıklarına da çok iyi geliyor. Ziyaretçiler sağlık olarak da tercih ediliyor, aynı zamanda serinlemek için de kullanılıyor. Yaklaşık 12-13 derece bir ısıya sahip. Hem sağlık hem serinlemek için burguç, Demre’mizin vazgeçilmez bir yeri” diye konuştu.

Yılda 50 bin ziyaretçiKocakaya, şifalı su kaynaklarını yılda yaklaşık 50 bin ziyaretçinin ağırladığını da işaret ederek, "Sağlık turizminde buranın Demre için önemli bir yer olduğunu düşünüyoruz. Şifa bulmak isteyenleri Demre’mize bekliyoruz. Suyumuz hazır ve nazır" ifadelerini kullandı.

