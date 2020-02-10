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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursalı kadınlardan “Sigaraya veda, hayata merhaba” klibi İzle

Bursalı kadınlardan “Sigaraya veda, hayata merhaba” klibi İzle

“Sigaraya veda, hayata merhaba” klibi

( BURSA ) BURSA

Hastalık Hastane Sağlık Yaşam Sağlıklı Hayat Rtürk 


- Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi yayınladığı kliple sağlıklı hayatın önemine dikkat çekti. Bursa’ya rol model olan başarılı kadınların yer aldığı “Sigaraya veda, hayata merhaba” klibi yayınladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile sağlık yaşamın önemine dikkat çekmek için 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde klip yayınladı. “Sigaraya veda, hayata merhaba” klibinde Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk’ten, TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın’a, TOSYÖV Başkanı Gülçiçek Bintaş’dan Bursaspor Genel Müdürü Nihal Ferik’e kadar başarılı kadınlar yer aldı. ‘Sigara cildi yaşlandırır. Sigarayı bırak hayatı bırakma’, ‘Dünya’da tütün kullanımına bağlı hastalıklardan her yıl 6 milyon kişi hayatını kaybediyor’, ‘Sigara içenler sadece kendilerine değil çevrelerine de zarar verirler’ sözleriyle desteklenen klipte "Destek almak için Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve ilimizde hastane ve sağlıklı hayat merkezlerimizde bulunan sigara bırakma polikliniklerine başvurabilirsiniz" denildi.
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