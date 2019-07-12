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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa Şehir Hastanesi’ne ilk hasta geldi

Bursa Şehir Hastanesi’ne ilk hasta geldi

Gelen hastadan görüntüler

İlk Müdahale Hastane Akkale Yükselen 

-Detaylar

( BURSA ) - BURSA

- 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlayacak olan Bursa Şehir Hastanesi’ne, Sağlık Bakanı incelemelerde bulunduğu sırada ilk hasta geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışı öncesinde hastane binasında incelemelerde bulundu. Çanakkale’de asker oğlunu ziyaretten dönen bir kadın yolda fenalaşınca, henüz hasta kabulüne başlanmadığı halde Acil Servis’e başvurdu. Sağlık Bakanı’nın ziyareti sebebiyle hastanede olan hekimler hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Bakan Koca, tansiyonu yükselen hastayı Acil Serviste ziyaret etti ve durumu hakkında bilgi aldı.
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