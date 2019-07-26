'Bursa Şehir Hastanesi'nden etkilendim' - BURSA Haberi
" Bursa Şehir Hastanesi'nden etkilendim" - BURSA - Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'nın konuşması - Hastane ziyaretinden detaylar - USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya: - " Bursa Şehir Hastanesi'nden etkilendim. Özellikle bölgeye hizmet etme açısından, ileri teknolojinin olduğu önemli bir yatırım"BURSA (AA) - Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, " Bursa Şehir Hastanesi'nden etkilendim. Özellikle bölgeye hizmet etme açısından, ileri teknolojinin olduğu önemli bir yatırım." dedi. Kılıçkaya, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İl Sağlık Müdürlüğü Özcan Akan ve beraberindeki heyetle, Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "Kamu Özel İş birliği" (PPP - Public Private Partnership) modeli ile hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti.Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçkaya, USHAŞ'ın kanunla kurulan yeni bir teşkilat olduğunu söyledi.
Türkiye'nin sağlık konusunda çok ciddi yatırımlar yaptığını belirten Kılıçkaya, Bursa Şehir Hastanesi'nin de bu yatırımlardan biri olduğuna dikkati çekti.
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