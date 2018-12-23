(BURSA İyileşeyim derken daha kötü olmayın İzle

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- Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, fizik tedavidelerde ‘kırıkçı ve çıkıkçı’ diye tabir edilen ve hiçbir tıbbi bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılan egzersizlerin faydasından çok zararı olduğunu söyledi.



Son yıllarda beyin damar hastalıklarıyla birlikte felçlerin yaygınlaştığını belirten Dr. Nurten Küçükçakır, “Bu rahatsızlıklardan kurtulmak adına mutlaka profesyonel bir desteğe ihtiyaç vardır. Özellikle kasları kuvvetlendirmek hareketi tekrar başlatmak için fizyoterapistler eşliğinde yapılan profesyonel egzersizlerin ve robotik rehabilitasyonun egzersizlerin yeri çok önemlidir. Kesinlikle bilinçsiz yapılan, ‘kırıkçı ve çıkıkçı’ diye tabir edilen ve hiçbir tıbbi bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılan egzersizlerin faydasından çok zararı vardır” diye konuştu.

Omurilik ve beynin çok ciddi yapılar olduğunu ifade eden Küçükçakır, “Tüm vücudumuzdaki hareketleri kontrol eden yapılar olduğu için en küçük bir yanlış uygulama daha kötü bir durum olmasına yol açabilir. Bu yüzden kesinlikler doğru ve emin ellerde yapılması gerekiyor. Bunun için iyi araştırmalar sonucu hastanın veya yakınlarının tedavi için adım atması gerekiyor” dedi.

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından hastanın kendilerine geldiğini belirten Küçükçakır, “Hasan bey Libya’dan gelen hastalarımızdan bir tanesidir. Beyin damar tıkanıklığına bağlı olarak felç geçirmiş. Geldiğinde en ağar durumda olan hastalarımızdan bir tanesiydi. Yarı koma halindeydi. Konuşma ve yutma bozukluğu da vardı. Sol kol ve bacağında güçsüzlüğü vardı. Öncelikle nörolojik tedavi uyguladıktan sonra aktif fizik tedavi ve rehabilitasyon programına başladık. Özellikle yutma ve konuşma terapisiyle fonksiyonları düzelmeye başladı.

Birebir fizyoterapistlerle uygulanan egzersizlerle hasta bir ay içerisinde büyük bir gelişme gösterdi. Hayati tehlikesi olan bir hastaydı. Bağımsızlığını tamamen kazandıktan sonra ülkesine geri dönecek. Kusay ise Irak’tan gelen bir hastamız. Geçirdiği trafik kazası sonrasında omuriliğinde hasar oluşmuş. Geçirdiği başarılı operasyonlardan sonra kollarında ve bacaklarında güçsüzlük ortaya çıkmış. Uyguladığımız el robotundan kol robotuna, parmak robotundan yürüme robotuna kadar birçok özel tedaviye olumlu cevap verdi. Hastamızın boyun kaslarından oturma dengesine kadar her kasının kuvveti yavaş yavaş yerine geldi. Hasta artık kendi başına yürümeye başladı” şeklinde konuştu.



