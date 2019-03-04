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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da Canlı Cerrahi ile Böbrek Nakli’ toplantısı düzenledi İzle

Bursa'da Canlı Cerrahi ile Böbrek Nakli’ toplantısı düzenledi İzle

- Nefroloji uzmanı Dr. Hüseyin Çelik röp

Hastalık Canlı Yayın Böbrek Yetmezliği Ameliyathane Böbrek Nakli 

-- Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay röp
-- Ameliyattan detaylar
-- Konuşmalar ve soru cevapdan detaylar

( BURSA )Doktorlar böbrek nakli ameliyatını naklen izledi BURSA

- Bursa’da düzenlenen 3'üncü Böbrek Nakli Bilimsel Toplantısı’nda doktorlar, nefroloji uzmanları ve diyaliz hekimleri laparoskopik cerrahi yöntemi ile yapılan böbrek nakli ameliyatını naklen izledi. Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi, böbrek nakli cerrahisindeki yeni gelişmeleri hekimlerle paylaşmak için ‘Canlı Cerrahi ile Böbrek Nakli’ toplantısı düzenledi.
Toplantıya Bursa ve çevre illerden çok sayıda hekim katıldı.
Uzman doktor ve hemşireler konuşmalarını gerçekleştirdi. Laparoskopik cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyatların hastaya ve hekime sağladığı avantajlar üzerine bilgilerin verildiği toplantıya katılan hekimler, ameliyathanede üç boyutlu laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyonu canlı yayında izledi. Ameliyatları Prof. Dr. Bülent Oktay, Prof. Dr. Murat Şamlı ve Dr. Mahmut Esat Danışoğlu gerçekleştirdi. Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, “Bugün canlı cerrahide içeren böbrek hastalıkları ve böbrek nakli toplantısının üçüncüsünü yapıyoruz. Bu toplantının amacı böbrek yetmezliği ve böbrek hastalıklarıyla uğraşan sağlık profesyonellerinin kendi aralarında bilgi birikimini paylaşmaktır. Eş zamanlı olarak da danışıklıkları ve yardımlaşmayı arttırmaktır. 2 bölümlü yaptığımız toplantıda, 1'inci bölümde konuşmacılar kendi alanlarında yoğunlaştıkları konuları diğer meslektaşlarıyla paylaşıyorlar. 2'nci bölümde ise ameliyathaneye bağlanıyoruz. Canlı bir şekilde böbrek naklini hem alıcı hem verici odasından salona sağlık profesyonellerine yansıtıyoruz. İzleyiciler tamamen hekim ve hemşirelerden oluşuyor. Ameliyatın safhaları ve sonuçlarını izleyicilerle paylaşıyoruz” dedi.
Acıbadem Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Çelik ise, “Her sene geleneksel olarak yaptığımız ve devam ettiğimiz canlı cerrahi toplantısının 3'üncüsünü yapıyoruz. Bu toplantı meslektaşlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyor. Öncesinde teorik bilgilerimizi tekrarlıyoruz. Arkasından da canlı cerrahiyi kapsayan görüntülü bölüme geçiyoruz. Meslektaşlarımıza 'Laparoskopik Donör Nefrektomisi' arkasından alınan böbreğin alıcıya yerleştirilmesinin nasıl olduğunu sanki yanlarındaymış gibi anlatıyoruz. Bu tabi kişisel gelişim açısından meslektaşlarımız için gayet başarılı oluyor takdir topluyor” şeklinde konuştu.

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