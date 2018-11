Bu sendrom 5 kadından birinde var...Polikistik Over Sendromu en sık üreme çağındaki kadınlarda görülüyor İzle

-DOKTORUN AÇIKLAMALARI



- Adet düzensizliğinin göz ardı edilmeyecek bir sorun olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rukiye Gönüllü, Polikistik Over Sendromunun (PCO) en sık üreme çağındaki kadınlarda görüldüğünü söyledi.



Polikistik over sendromunun diyet, çevresel faktörler, genetik yapı ve hormonlarla ilişkili olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rukiye Gönüllü, “Bu sendrom, üreme çağındaki kadınlarda yüzde 20 oranında görülmektedir. Söz konusu oran, 5 kadından birinde bu sendromun olduğunu göstermektedir. Erkeklik hormonunun kadınlık hormonundan daha fazla salgılanması, semptomların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu semptomların hastalarda daha çok adet düzensizliği olarak karşımıza çıktığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Söz konusu hastalarda, erkek tipi tüylenme artışı ve erkek tipi saç dökülmesi veya insülin direncinin sebep olduğu obezite görülebileceğini belirten Gönüllü, “Bazı hastalar ise çocuk sahibi olamama gibi şikâyetlerde bulunuyor. Adet düzensizliği, tüylenme, çocuk sahibi olamamak hastayı psikolojik olarak da etkilemektedir. Üreme çağındaki kadınlar ve gençlerin dikkatli olması gerekmektedir. Metabolik bozukluklar ortadan kalkınca sendromun şiddeti de azalacaktır. Bu bağlamda hastaların düzenli bir yaşam şekillerinin olması çok önemli. Beslenmelerine dikkat ederek, 3 ana ve ara öğüne göre hareket edilmelidir. Karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerden uzak durmaları da çok önemli. Haftada 2-3 kez muhakkak kuru baklagiller tüketilmeli. Zeytinyağı, fındık, badem ve ceviz tüketmelerinde de fayda var. Et ve balık yemelerinde ise sakınca yok. Tabii, en az 2,5 litre su içilmesine özen gösterilmeli" dedi.