Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bu sendrom 5 kadından birinde var...Polikistik Over Sendromu en sık üreme çağındaki kadınlarda görülüyor İzle

Bu sendrom 5 kadından birinde var...Polikistik Over Sendromu en sık üreme çağındaki kadınlarda görülüyor İzle

DOKTOR DETAYLARI

Psikoloji Hormonlar Obezite Semptom Saç Dökülmesi 

-DOKTORUN AÇIKLAMALARI

( BURSA ) BURSA

- Adet düzensizliğinin göz ardı edilmeyecek bir sorun olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rukiye Gönüllü, Polikistik Over Sendromunun (PCO) en sık üreme çağındaki kadınlarda görüldüğünü söyledi.

Polikistik over sendromunun diyet, çevresel faktörler, genetik yapı ve hormonlarla ilişkili olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rukiye Gönüllü, “Bu sendrom, üreme çağındaki kadınlarda yüzde 20 oranında görülmektedir. Söz konusu oran, 5 kadından birinde bu sendromun olduğunu göstermektedir. Erkeklik hormonunun kadınlık hormonundan daha fazla salgılanması, semptomların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu semptomların hastalarda daha çok adet düzensizliği olarak karşımıza çıktığını görüyoruz” şeklinde konuştu.
Söz konusu hastalarda, erkek tipi tüylenme artışı ve erkek tipi saç dökülmesi veya insülin direncinin sebep olduğu obezite görülebileceğini belirten Gönüllü, “Bazı hastalar ise çocuk sahibi olamama gibi şikâyetlerde bulunuyor. Adet düzensizliği, tüylenme, çocuk sahibi olamamak hastayı psikolojik olarak da etkilemektedir. Üreme çağındaki kadınlar ve gençlerin dikkatli olması gerekmektedir. Metabolik bozukluklar ortadan kalkınca sendromun şiddeti de azalacaktır. Bu bağlamda hastaların düzenli bir yaşam şekillerinin olması çok önemli. Beslenmelerine dikkat ederek, 3 ana ve ara öğüne göre hareket edilmelidir. Karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerden uzak durmaları da çok önemli. Haftada 2-3 kez muhakkak kuru baklagiller tüketilmeli. Zeytinyağı, fındık, badem ve ceviz tüketmelerinde de fayda var. Et ve balık yemelerinde ise sakınca yok. Tabii, en az 2,5 litre su içilmesine özen gösterilmeli" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Obeziteden kurtuldu kendi işini kurduObeziteden kurtuldu kendi işini kurdu
Obez çift aşkları uğruna zayıfladıObez çift aşkları uğruna zayıfladı
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı