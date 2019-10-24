Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bu hastalığın 8 yaşından sonra tedavisi yok

Bu hastalığın 8 yaşından sonra tedavisi yok

MUAYENE DETAYI

Göz Tembelliği 

-DOKTOR DETAYI
-DOKTORUN AÇIKLAMALARI

( BURSA ) BURSA

- Genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan göz tembelliği, ciddiye alınmaması durumunda ileri ki yaşlarda ciddi görme sorunlarını beraberinde getirebileceğini ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kahraman, tembellik tedavileriyle rahatsızlığın ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

Göz tembelliğinin özellikle çocuklarda görülen ve bir gözün diğer göze göre az görme durumu olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kahraman, göz tembelliğinin birçok sebebi olabileceğine dikkat çekti. Op. Dr. Kahraman, “Özellikle karşımıza çıkan her iki gözün bozuk olmasından ziyade, bir gözün diğerine göre daha bozuk olmasıdır veya bir gözde kayma vardır. Kaymayan gözü çocuk kullanır, kayan taraf tembel olarak kalır. Tembel kalan gözün numarası var ise numarayı taksak bile görme artmaz. Bunun tek çözümü, 8 yaşına kadar yapılabilen tembellik tedavileridir” diye konuştu.
Tedavi sürecinin kolay olduğunu da kaydeden Op. Dr. Bülent Kahraman, şunları söyledi; “Gören gözü kapatarak yakın mesafede yaptırdığımız çalışmalarla, yakın gözü yorarak görmesini arttırıyoruz. Cihazla da hafta bir kez yaptığımız uygulamayla tedavide sonuç almaktayız. Bu kapamaya göre aynı etkiyi göstermektedir. Tek farkı, aileler ve çocuk için kolay bir yöntemdir. 8 yaşından sonra, kapamanın bir faydası yoktur. Çocukta şaşılık varsa onun düzeltilmesi ve gözlük ihtiyacı var ise kullanılması gerekmektedir. Ciddiye alınmazsa 8 yaşından sonra tedavisi mümkün değildir. İleri yaş gruplarında artı olanı eksiye çevirerek yakın görmesine faydası olacak şekilde ayarlanabiliyor. Bir gözü tembel olanların mesafe tayini diğer görenlere göre çok zordur. Bu kişiler, karşıdan gelen aracın ne kadar mesafede olduğunu anlayamaz.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı