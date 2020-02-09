Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu

-Rotatiften görüntüler

-Hastanın eşinden röp

-Ambulanstan görüntüler

-Sağlık ekibinden görüntüler

-Hastayı taşımalarından detay görüntüler

-Hastanın ambulansa bindirilmesi

-Özel idaresi personelinden röp

-Köy muhtarından röp



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis merkeze bağlı Yalnızçamlar köyünde yaşayan kalp hastası şahıs, 4 saatlik çalışma sonunda il özel idaresi ve 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Yalnızçamlar köyünde yaşan ve aniden rahatsızlanan 67 yaşındaki Gülen Sarıdağ’ın yakınları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle il özel idaresi ekipleriyle yola koyulan sağlık ekipleri, zorlu mücadelenin sonunda köy meydanına vardı. İş makinesi daha fazla ilerleyemeyince sağlık ekipleri kalp hastasını evinden branda çadırla alarak ambulansa kadar taşıdı. Kalp hastası 67 yaşındaki Gülen Sarıdağ, 2 metre karda ambulansla hastaneye ulaştırabildi. Gülen Sarıdağ’ın kocası Abdurrahim Sarıdağ, eşinin kalp hastası olduğunu ifade ederek, “Eşim kalbinden rahatsızdır. 112’yi aradım. Durumu anlattım. Köyün yol durumunu sordular. Bende kapalı dedim. Onlarda özel idare ile irtibata geçerek yolumuzu açtırdılar. Yol açıldıktan sonra eşimi hastaneye götürdük. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

İl Özel İdaresi personeli Caner Cayhan ise kendilerine gelen ihbar üzerine yol çıkarak Yanlızçamlar köy yolunu 4 saatte açabildiğini ve hastayı ambulansa teslim ettiğini söyledi.



Köy Muhtarı Mehmet Salih Çevik de, “Bugün köyümüzde bir hasta vardı. 112 Acil Servis ve Bitlis İl Özel İdaresine haber verildi.

Hemen gelip yolu açtılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



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