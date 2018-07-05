Bosnalı Arslan bebeğin ilk doğum günü - İSTANBUL

- Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat ile röportaj - Baba Sabahudin Kulacic ile röportaj - Doğum gününden detaylarBosnalı Arslan bebeğin ilk doğum günü - Bosna Hersek'ten tedavisi için İstanbul 'a getirilen Arslan bebek, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede birinci yaşını kutladı - Adeta ikinci evi olan hastanede gerçekleştirilen doğum günü etkinliğinde Arslan bebeğe çeşitli oyuncaklar hediye edildi - Baba Sabahudin Kulacic: - "İlk önce Allah'a şükrediyoruz. Çocuğum şimdi daha farklı. Çocuk gülüyor, seviniyor. Bu sebepten biz de mutluyuz" - Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat: - "Tümör yüzde 80 civarında yok oldu. Çocuğun beyni yerine geldi. Açıkçası bütün beyin tümörden oluşuyordu, şimdi yaşamsal fonksiyonları da yerine geldi. Etrafa gülüyor, nörolojik olarak gelişim evrelerinden geçtiğini görüyoruz. Bir miktar geriden geliyor ama umut vadediyor. Dışarıdan bakıldığında kafasındaki ameliyat izi olmasa bu bebeğin normal bir bebekten ayrılması zor"İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Beynindeki tümörün tedavisi için Bosna Hersek'ten İstanbul 'a getirilen Arslan bebek birinci yaşını, ailesi, hastanedeki doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla kutladı.Tedavisi için ülkesi Bosna Hersek'te kampanyalar başlatılan ve destekçileri tarafından sağlık durumu yakından takip edilen Arslan bebek, bir yaşına girdi. Arslan bebek, ilk doğum gününü, kendisi için balon ve afişlerle süslenen hastanenin konferans salonunda kutladı. Anne Amira ve baba Sabahudin Kulacic ile salona gelen Arslan bebek, hastane çalışanlarınca alkışlarla karşılandı.Arslan bebeğin araba motifli doğum günü pastasını ebeveynleri keserek, katılımcılara ikram etti. Doktorları ve hastane çalışanları da Arslan bebeğe oyuncaklardan oluşan hediyeler verdi.Doğum gününe babaanne Zekrija ve dede Muris de katıldı. Baba Sabahudin Kulacic, AA muhabirine, çocuğunun tedavisi vesilesiyle Türkiye'ye geldikleri ilk günlerde hem ülkenin hem de hastanenin yabancısı oldukları için tedirginlik yaşadığını ancak zaman geçtikçe endişenin yerini mutluluğa bıraktığını söyledi.
Baba Kulacic, "İlk önce Allah'a şükrediyoruz. Çocuğum şimdi daha farklı. Çocuk gülüyor, seviniyor. Bu sebepten biz de mutluyuz." dedi. Baba Kulacic, Arslan bebeğin şifa bulması için destek veren herkese teşekkür etti. - Arslan bebeğin sağlık durumuAcıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat da Arslan bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.Prof. Dr. Canpolat, Türkiye'ye "ölecek gözü"yle getirilen Arslan bebeğin 1 yaşına girdiğini vurguladı.Beyindeki tümörün tamamen yok olması için başlatılan kemoterapilerde beşinci kürün tamamlandığını, ilave kürlere başlanılacağını anlatan Canpolat, "Kemoterapi tedavisi sürüyor. Kemoterapide ilk beş kürümüzü tamamladık. Üç ayda bir MR çekerek hastayı kontrol ettik. Bu arada büyümesini ve gelişmesini de takip ediyorduk. Düzenli olarak kilo almasını sağlamak üzere hep besledik. Son çektiğimiz MR'da da tümörün giderek küçülmekte olduğunu gördük ve mutlu olduk. Bu noktada kemoterapiye devam ediyoruz. İkame tedavisine geçtik, şu an tedavi iyi gidiyor." ifadesini kullandı. - "Tümör yüzde 80 civarında yok oldu"Cengiz Canpolat, bebeğin beynindeki tümörün yüzde 80 civarında yok olduğunu belirterek, "Çocuğun beyni yerine geldi. Açıkçası bütün beyin tümörden oluşuyordu, şimdi yaşamsal fonksiyonları da yerine geldi. Etrafa gülüyor, nörolojik olarak gelişim evrelerinden geçtiğini görüyoruz. Bir miktar geriden geliyor ama umut vadediyor. Dışarıdan bakıldığında kafasındaki ameliyat izi olmasa bu bebeğin normal bir bebekten ayrılması zor." diye konuştu. Tümör dolayısıyla bebeğin bir gözünün kısmi görmeye başladığını, diğer gözün de görebilmesi için tümörün daha da küçülmesi gerektiğini aktaran Canpolat, "Daha erken belki müdahale edilebilseydi, ülkesindeyken bir müdahale yapılabilseydi bu çocuğun görme sorunu bu kadar ilerlemezdi. Ama şimdi maalesef bu durumdayız." ifadelerini kullandı."Bizim amacımız tümörü tamamen ortadan kaldırmak, hayatından tümörü çıkartmak. Bizim için kür o demek. İnşallah başarılı olur. Bu tümörler zor, dirençli, tehlikeli ve yüksek çoğalma özelliğine sahip tümörler. Şu ana kadar tedaviye iyi yanıt verdi, bu yanıtın devam edeceğini umuyoruz." diyen Canpolat, Arslan bebeğin ikinci yaşını daha sağlıklı şekilde kutlamak istediklerini kaydetti. Canpolat, Türkiye'de pediatrik onkoloji ve cerrahinin, tüm diğer branşlarda olduğu gibi Avrupa'nın birçok ülkesinden ileri seviyede olduğunu sözlerine ekledi.Bu arada, Türkiye'ye geldiğinde 6 kilo 100 gram ağırlığında 62,5 santim boyunda olan Arslan bebek, 6 ayda bir kilo 100 gram alarak 7 kilo 200 gram olurken, boyu da 69 santime ulaştı.