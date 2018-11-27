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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Böbrek hastası genç kadın nakil bekliyor İzle

Böbrek hastası genç kadın nakil bekliyor İzle

-Böbrek nakli bekleyen hastadan detaylar

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--Babası ve nakil bekleyen hastayla röp

( BURSA )- Aile çapraz nakille kızlarını kurtarmak istiyor BURSA

- Bursa'da böbrek hastası genç kadın hayata tutunmak için nakil bekliyor. Kan grubu uymadığı için böbrek veremeyen aile, çapraz nakil için yardımcı olabilecek birisini arıyor. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan ve bir yıldır evli olan Mine Arpacı'nın (24) böbrek yetmezliği hastalığı bulunuyor. Kızlarına uygun böbrek nakli için sıra beklen aile, gerekirse çapraz nakil ile kızlarının tedaviye kavuşmasını bekliyor. 2014'den beri böbrek rahatsızlığı bulunuğunu dile getiren Mine Arpacı, "Böbrek rahatsızlığım son safhaya geldiği için diyalize girmem gerektiğini söylediler. Ama yaşım genç olduğu için diyalize gerek kalmadan nakil olmayı düşünüyorum. Ailemin kan grubu da benim kan grubuma tutmadığı için böbrek bağışı bekliyorum. Akrabalarından, eşinden, dostundan vefat edenler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne organ bağışında bulunur ve yardımcı olurlarsa memnun olurum. Çapraz nakle başvurdum, ama benim kan gurubum 0 rh pozitif. 0 kan grubu herkese kan verebiliyor, lakin herkesten kan alamadığı için bu şans biraz daha düşük oluyor. 0 kan grubu olan bir kişinin bana vermesi lazım. 0 kan grubu herkese verebiliyor. O yüzden bağış bekliyorum" dedi.
"Çapraz böbrek nakli ile bizde böbreğimizi vereceğiz" Kızı Mine'nin 5 yıldır böbrek rahatsızlığı bulunduğunu söyleyen Kadir Oluktaş, "Doktorların çabalarına rağmen kurtaramadık. Doktor böbrek nakli olması gerektiğini söylüyor. Yaşı genç olduğu için de diyalize sokmuyor. Bizim böbreklerimiz de tutmuyor. Bunun için böbrek verebilecek eş dost, akraba, yardımcı olabilecek birilerini arıyoruz. Çapraz böbrek nakliyle, bize yardımcı olabileceklere biz de yardımcı olacağız. Ben veya eşim muhakkak böbreğimizi vereceğiz. Yeter ki kızım kurtulsun, başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.
(FÇ-MŞ)
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