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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Biyonik kulak ile ilk kez 3 yaşında duydu

Biyonik kulak ile ilk kez 3 yaşında duydu

hastadan detay

Rehabilitasyon İşitme Engelli Kulak Ameliyatı Doğuş Ameliyat 

-babası röp
-doktorlar röp
-detaylar

( RİZE ) RİZE

- Rize'de doğuştan işitme engelli 3 yaşındaki Zeynep Mine Koyun, biyonik kulağına kavuştu. Bir test sonucu duymadığı anlaşılan minik Zeynep yeni biyonik kulağıyla seslere ilk tepkisini verdi. Rize'de yaşayan Ozan ve Zeynep Koyun çiftinin 3 yaşındaki kızları Zeynep Mine'nin yapılan işitme testinde duymadığı belirlendi. 2 yıl önce sol kulağında iç kulak anomalisi tespit edilen Zeynep için ameliyata karar verildi.
Bir hafta önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun ve Yrd. Doç. Dr. Emine Demir tarafından ameliyat edilen Zeynep'in kulağına iç parça takıldı. Biyonik kulağına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep'e 4 haftalık tedavi sonrası kulağın dış parçası da takılacak. Doğuştan işitme engelli olan Zeynep ameliyat sonrası sesleri tepki verirken, baba Ozan Koyun, bir yıldır biyonik kulak firmaları ile anlaşılamaması nedeniyle ameliyatın gerçekleştirilemediğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yardım istedik. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Çağrılarımıza duyarsız kalınmadı. Başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun da, kentte 70 tane biyonik kulak ameliyatını yaptıklarını dile getirerek, "Biyonik kulak ameliyatlarını Rize'de gerçekleştirebildiğimiz için mutluyuz. Bugüne kadar 70 tane biyonik kulak ameliyatı yaptık. İmkan verilmesi halinde daha da önemli ameliyatları yapabiliriz" dedi.
Yrd. Doç. Dr. Emine Demir ise, Zeynep Mine'ye 4 haftalık bir rehabilitasyon sonrası dış parça takılacağını vurgulayarak, "Her doğan bin canlıdan birinde işitme sorunu olabiliyor. Bizim en büyük hedefimiz, böyle durumlarda anne ve babanın mutluluğu. Mine'nin operasyonunu gerçekleştirdik. Hastamızın durumu iyi. Ameliyat ile iç parça takıldı. 4 haftalık bir rehabilitasyon sonrası dış parça takılacak. Rehabilitasyon ile seslere alışacak ve duymaya başlayacak" ifadelerini kullandı.
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