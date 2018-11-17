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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Biyonik kulak ihalesi tamamlandı...Üniversite hastanelerinin koklear implant ihtiyaçları da bu alımla temin edildi

Biyonik kulak ihalesi tamamlandı...Üniversite hastanelerinin koklear implant ihtiyaçları da bu alımla temin edildi

Bakan Koca'nın açıklaması

Hastane İmplant 

-detay

( ANKARA ) ANKARA

- İşitme kaybı yaşayan hastaların beklediği koklear implant cihazının ihale süreci tamamlanarak hızlı ihale yöntemiyle yapılan alım anlaşması imzalandı. İşitme kaybı yaşayan hastaların beklediği koklear implant cihazının ihale süreci tamamlandı. Hızlı ihale yöntemiyle yapılan alım anlaşması imzalandı. İhalenin ilk aşamasında firmanın sunduğu teklif, yapılan görüşmeler sonucu yarıya indirildi. Cihazın çok daha gelişmiş özelliklere sahip üst modeli, ilk teklifin yarı fiyatına alınmış oldu. Koklear implant alımı, Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) işbirliğiyle hayata geçirilen Sağlık Market (e-ihale sistemi) üzerinden yapıldı. İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden hem kamu hastanelerinde hem de üniversite hastanelerinde biyonik kulak bekleyen hastalara cihazları hızlı bir şekilde ulaştırılacak. Üniversite hastanelerinin koklear implant ihtiyaçları da bu alımla temin edildi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ay başında TBMM’de görüştüğü hasta yakınlarına ihalenin birkaç hafta içinde gerçekleştirileceğinin müjdesini vermişti.Bakan Koca, üniversite hastanelerinin de koklear implant ihtiyaçlarının bu alımla temin edildiğini belirtti.
Böylece bütçeleri ayrı olan üniversite hastanelerinin ihtiyaçlarının temin edilebilmesinin ilk örneği hayata geçmiş oldu.
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