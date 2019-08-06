Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bitlis'te kanser tarama aracı hizmete alındı - BİTLİS

Bitlis'te kanser tarama aracı hizmete alındı - BİTLİS

- Bitlis 'te kanser tarama aracı hizmete alındı - Mamografi aracından detaylar - Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile röportaj Bitlis 'te kanser tarama aracı hizmete alındıBİTLİS (AA) - Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Sağlık İl Müdürlüğünce alınan mobil kanser tarama aracının açılış törenine katıldı.
Mahallebaşı Gökmeydanı'nda gerçekleştirilen törende gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Cemal Taşar, mobil mamografi tarama aracının hayırlı olmasını diledi.Meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu belirten Taşar, "AK Parti döneminde sağlıkta, eğitimde, ulaşımda çağ atlattık. Bitlis 'te 484 doktorumuz var. Bunun 220'si branş doktoru. Artık her türlü branştan hocalarımız var. Bölge hastanemiz var. Ahlat'ta yeni hastane yapıyoruz. Tüm mahallelerde aile hekimlikleri ve sağlık ocakları var. Bir kaç ay önce buraya 15 tane ambulans gönderdik." diye konuştu.
Törene, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve sağlık çalışanları katıldı.

Hastane Açılış Töreni Ocaklar Erken Teşhis Sağlık Çalışanları 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı