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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bir günlük bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi - KARABÜK

Bir günlük bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi - KARABÜK

- Hava ambulansın gelişin - Ambulansın gelişi - Bebeğin taşınması - Bebeğin hava ambulansına konulması - Hava ambulansının gidişiKARABÜK (AA) - Karabük 'te özel bir hastanede dün dünyaya gelen Ferhunde ve Ferdi Demir çiftinin ikiz bebeklerinden birinde konjenital kalp hastalıkları tespit edildi.Bebeğin yapılan kontrollerinde hava ambulansıyla İstanbul'a sevkine karar verildi.
Bebek, Karabük İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inen Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansına konularak, İstanbul'a gönderildi.Bebeğin tedavisine İstanbul'daki özel bir hastanede devam edileceği belirtildi.

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