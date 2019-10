İyi Ki Varsın Hakkında

Kaliteli ve sağlıklı yaşamın ipuçları, hastalıklarında son tedavi seçeneklerini, kısacası hayatın her alanına dair soruların cevaplarını uzman konuklar bu programda sizler için cevaplayacak... Şahla Orujova Bozkurt ve Dr. Özgür Koldaş'ın sunduğu İYİ Kİ VARSIN hafta içi her gün 07.40'da Beyaz TV'de......

Her Açıdan Hakkında

Siyasetten dini konulara; bilimden kültür sanata... hayatın içinde ne varsa Ferda Yıldırım moderatörlüğünde masaya yatırılıyor. “Her Açıdan” her Salı 23:30’da Beyaz Tv’de!...

-Tıp Fakültesi detay-Ameliyathaneden görüntüler-Sait Bilgiç konuşma-Mehmet Kazak konuşma-Başhekim Ünsal Özgen konuşma-Yargın Kamil Kasapoğlu konuşma( SAMSUN -DRONE)- Bir günde 8, 10 ayda 117 organ nakli yapan OMÜ kendi rekorunu kırdı SAMSUN- Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi 2019'un ilk 10 ayında 117 organ nakli yaptı. Tıp Fakültesi kendi rekorunu da kırarak bir günde 8 organ nakli gerçekleştirdi. OMÜ Tıp Fakültesi 2019'un ilk 10 ayında 31'i kadavradan, 14'ü canlı olmak üzere 45 böbrek, 21 kadavradan karaciğer, 36 kornea, çocuk kemik iliği 12 ve 3 erişkin kemik iliği nakli olmak üzere toplamda 117 organ nakli yaptı. 32 beyin ölümü gerçekleşen hastadan 13'ü bağış oldu. 22 Ekim 2019 tarihinde ise OMÜ Tıp Fakültesi bir gün içerisinde 8 organ nakli gerçekleştirerek kendi rekorunu kırdı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ve hekimler ile Tıp Fakültesi Mavi Salonda bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 22 Ekim'de bir gün içinde 8 organ nakli yaptıklarını, 2019'un ilk 10 ayında ise 117 organ nakli yaparak insanları tekrar hayata bağladıklarını söyledi.Doktorların çok zahmetli ve yorucu bir işi ekip ruhu ve büyük fedakarlıklarla yerine getirdiklerini vurgulayan Bilgiç, "Nice insanlar hayata yeniden geldim duygusunu yaşıyor. Bu zorluğun herhangi bir şekilde karşılığı yok. Hastalar teşekkür ve dua ediyorlar. Bunun maddi bir karşılığını belirlememiz mümkün değil. Bu emeği ortaya koyan, bu emeği sarf eden her bir arkadaşımızın böyle bir beklentisi olmadığında o dualar ve teşekkürler onlar için en makbul olanı diye düşünüyorum. Siz doktorlar iyi ki varsınız iyi ki böyle güzel işler başarıyorsunuz. Kendisini artık ümitsiz olarak gören ve hayata veda etme zamanının geldiğini düşünen bir çok hastamız, sizlerin varlığı sayesinde geleceğe dair ümitlerini taşıyorlar. Varlığınız bu ümidin temel dayanağıdır. Bağış konusunda insanları ikna etmek kolay değil. İkna etmek kolay bir şey değil. Sizler nasıl çare üretiyorsunuz, bizim içinde çaresizlik diye bir şey yok. Her şeyin bir yolu vardır. Birbirimize sırt sırta verip birbirimizi tamamlayacağız" dedi."Organ bulunamadığı için günde 10 kişi ölüyor" Nakil süreci hakkında bilgi veren Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, "Organ bulunamadığı için günde 10 kişi ölüyor. Burada yapılan nakiller ile bir sürü insanımız hayata tutunma şansı elde ediyor. Bu bir ekip çalışmasıdır. Ekibin her biri bu işin parçası ve her birinin yaptıkları bu işten gurur duyduğuna eminim. Doku laboratuvarımız 7-24 çalışıyor. Ekibin bir tanesi, işlerin bir tanesi bile aksasa bu iş yürümüyor. Aynı gün içinde 8 nakil büyük bir organizasyon istiyor. Bu organların çıkarılması ve takılması var. Gerçekten Tıp Fakültesi Hastanemiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Organ naklinde il ve bölge olarak çok iyi yere geldik" şeklinde konuştu."Bir günde 8 organ nakli" Böbrek Nakli Cerrahı ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, 22 Ekim'de gerçekleşen 8 organ nakli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı gün içerisinde hem Samsun'dan hem Rize'den organ bağışlarının gerçekleştiğini ifade eden Yakupoğlu, "Samsun'da olan donörden 2 böbrek merkezimize geldi ve onu aynı gün içerisinde burada bekleyen hastalarımıza naklettik. Bu süreç içerisinde başka ekipler Rize'deki donörden organları çıkardılar. Bizlere yolladılar. Organ gelir gelmez burada bekleyen başka bir hastamıza aynı gün içerisinde 3'üncü böbreği de naklettik. Hastalarımızın hepsinin genel durumu iyi. En kısa süre içerisinde normal yaşantılarına geri dönecekler. Yoğun bakımlar bizim için çok önemli. Eğer yoğun bakımdaki arkadaşlarımız gerekli özen göstermezler ise donör olabilecek birçok ölüm vakasını atlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada beyin ölümü tespit edilmesinde onlara çok büyük görevler düşüyor. Yoğun bakım çalışanlar bu organ naklinin temel unsurlarını oluşturuyorlar. Onların gözlemleri ve tespitleri insanlar ve bizler için çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin her açıdan güçlü olduğunun altını çizen Başhekim Prof. Dr. Ünsal Özgen ise şunları söyledi: "Her şeye rağmen gönüllümüz çok. Güçlü olmamız gerekiyor. Güçten bahsettiğimiz hem akademik güç hem ekonomik güçtür. Kurumumuzda ikisi de fazlası ile mevcuttur. Yeter ki gönül ve gücü muhafaza edelim. Ben bu süreçte emeği geçen tüm doktorlarımıza teşekkür ederim." Doktorlara tek tek teşekkür eden Rektör Bilgiç, onlarla hatıra fotoğrafı çektirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.