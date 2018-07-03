Bingöl Devlet Hastanesi’nde ilk tümör ameliyatı yapıldı İzle

-Uzman Doktor Aykut Gökbel detaylar

-Röpler



( BİNGÖL )- 40 günlük uzman 5 yıllık hastaya şifa oldu BİNGÖL



- Bingöl Devlet Hastanesi’nde ilk kez yapılan tümör ameliyatı başarılı bir şekilde sonuçlandı. Yaklaşık 5 yıldır tümörden dolayı gezmediği il ve doktor kalmayan hasta kadın, 40 günlük uzman doktor ile sağlığına kavuştu. Bingöl’de ikamet eden 4 çocuk annesi 53 yaşındaki Aysel Korkmaz yaklaşık 5 yıldır tümör hastası. 5 yıl içinde gezmediği doktor ve il kalmayan Korkmaz, hangi doktora gittiyse tümörün kötü huylu olduğunu ve ameliyatın ciddi bir risk taşıdığı yanıtını aldı. Bingöl Devlet Hastanesi’ne 40 günlük uzman olarak atanan Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Aykut Gökbel, hasta Aysel Korkmaz’ın beyninde bulunan tümörün iyi olduğunu sonucuna vardığını ve ameliyatın burada yapılmasının mümkün olduğunu kendilerine ilettiğini söyledi.



Bingöl Devlet Hastanesi’nde kraniyel ameliyatların hiç yapılmadığını belirten Dr. Gökbel, “Yaklaşık 40 gündür Bingöl Devlet Hastanesi’nde çalışıyorum. Kocaeli Üniversitesi’nde asistan olarak çalıştım, uzmanlığımı aldıktan sonra burada görevime başladım. Bingöl Devlet Hastanesi’nde çalışmaya başladığımda burada kraniyel ameliyatların pek fazla yapılmadığını gördüm. Daha çok bu ameliyatlar Diyarbakır, Malatya, Elazığ’a sevk ediliyordu. Aysel hanım daha önce Diyarbakır ve Malatya’da tetkik edilmiş ve orada bu ameliyatın yapılamayacağı söylenmiş kendisine. Biz filmleri değerlendirdik, hastayı muayene ettik ve muayenemiz sonucunda bu tümörün iyi olduğu, iyi huylu bir kistin olduğunu gördük. Bu ameliyatın burada yapılabileceğini kendisine söyledik. Kendisi ve ailesi bu durumu düşündükten sonra burada ameliyat olmaya karar verdi. Hastamızın geçtiğimiz gün ameliyatını başarılı bir şekilde yaptık, kendisi gayet iyi ve sağlıklı. Çektiğimiz MR’de tümörü tamamen boşalttığımızı gördük. Hastamız gayet memnun” dedi.

“Sevklerin önüne geçtik” Bingöl’deki benzer ameliyatların artık burada yapılabileceğini ve il dışına yapılan sevklerin önüne geçilebileceğini belirten Dr. Gökbel, “İmkanların yetersiz olmasından dolayı buraya daha önce gelen doktor arkadaşlarımız cerrahiye sıcak bakmamış. Bu da aslında normal. Yeni yapılan bu hastanede, bu tür ameliyatların yapılması artık hem rahat hem de çok doğal diyebiliriz. Dışarıya sevkin artık çok çok önüne geçtik, azalttık bu durumu. Türkiye’nin çok çok iyi yerlerinde eğitim almış olsanız bile, en iyi doktor olsanız bile, burada aletleriniz eksikse eğer benzer ameliyatları yapamazsınız. Hastane yönetimi bunları karşıladıkça, bize imkanlar sunuldukça her türlü ameliyatı yaparız” şeklinde konuştu.

“İl İl, doktor doktor gezdik” Yengesinin rahatsızlığından dolayı gezmedikleri yer kalmadığını belirten Fuat Korkmaz ise, “Yengemin hastalığını yaklaşık 5 yıl önce fark ettik. Hatta yengemizi başta İstanbul, Ankara ve çevre illere götürdük. Hastalığının kötü huylu tümör olduğunu ve alamayacaklarını söylediler. Doktorumuz Aykut beyde yeni gelmişti ve kendisi MR’yi değerlendirdi. Yengemin beyninde bulunan tümörün iyi olduğunu söyledi.



Bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra ameliyatın hastanemizde çok rahat bir şekilde yapılabileceğini söyledi.



Ameliyat başarılı geçti ve yengemin sağlık durumu gayet iyi. Biz kendisine ve hastane ekibine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.



