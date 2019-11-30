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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

Silahlı Kavga Uyuşturucu Madde Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda önceki gün 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alınırken silahlı saldırı anı kameralara yansıdı. Beyoğlu Bostan Mahallesi’nde önceki gün iş yeri işleten esnaf ile karşılarında internet kafe işleten şahıslar arasında silahlı kavga çıkmıştı. Silahlı kavgada aynı aileden Orhan O, Mehmet Nezir O, Ensari O. ve Taner O. yaralanırken olayı gerçekleştiren şüpheliler ise kayıplara karışmıştı. Silahla 4 kişiyi yaralayan Yusuf A.’yı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile aynı gün içinde yakalayan polis ekipleri elindeki bıçakla kavgaya karışan Mücahit A.’yı düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelilerden Yusuf A.’nın ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Olay günü kavga esnasında bıçaklı olan Mücahit A.’nın ise ‘uyuşturucu madde imal veya ticareti’ ve ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken yaşanan silahlı saldırı anı ise MOBESE kameralarına yansıdı Görüntülerde şüpheli şahsın yaşanan kavga sonrasında silahını çıkararak ateş ettiği görülüyor.
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