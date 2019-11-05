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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler - ANKARA

Belediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektiler - ANKARA



: - Gölbaşı Belediye Meclis toplantısı - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in gelişi ve tokalaşması - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri maske takması - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşmasıBelediye Meclis toplantısında maske takarak lösemiye dikkat çektilerANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Meclis toplantısında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis Üyeleri maske takarak, lösemiye dikkat çektiler.Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kasım ayı olağan toplantısında 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye dikkat çekildi.Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, lösemi hastalığına dikkati çekmek için Mecliste maske taktıklarını söyledi.

Tüm lösemi hastası çocuklara Allah'tan şifa dileyen Şimşek, farkındalık sağlamak istediklerini belirtti.

Toplantı Farkındalık Lösemi Hastası Lösemi Hastalığı 

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