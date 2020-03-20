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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Belçika'da koronavirüs tedbirleri - BRÜKSEL

Belçika'da koronavirüs tedbirleri - BRÜKSEL

- Belçika'da koronavirüs tedbirleri BRÜKSEL (AA) - Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınında vaka sayısı 462 artarak 2 bin 257’e ulaştı. 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 37 kişiye yükseldi. Toplam hastaneye kaldırılan kişi sayısı ise son 24 saatte 203 artarak 837 oldu. Uyarıların ardından Başkent Brüksel 'de kafe, bar, restoran, tiyatro gibi mekanlar ile merkezi caddelerin boş kaldığı gözlendi.

Koronavirüs Hastane 

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