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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bedensel engelli Beyza'dan örnek davranış

Bedensel engelli Beyza'dan örnek davranış

KUAFÖRDE SAÇ KESİMİ

( GAZİANTEP )- Kanserden saçsız kalan çocuklar için saçlarını bağışlama kararı aldı GAZİANTEP

Psikoloji Saç Kesimi Bedensel Engelli Ameliyat Kanser Şüphesi 


- Türkiye'nin Aksaray'daki otizmli çocuklara yapılan yuhalamayı konuştuğu bu günlerde bedensel engelli olan Beyza Temli, kanser hastası arkadaşları için saçlarını saçlarını kestirdi. Gaziantep’in İslahiye İlçesinde bedensel engelli olan Beyza, bir yıldır uzattığı saçının 30 santimlik bölümünü kestirerek, lösemili çocuklara peruk yapılması için başlatılan kampanyaya katıldı.
Saçlarını lösemili yaşıtlarına peruk yapılmak amacıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Onkoloji Hastanesi’ne göndermeyi planlayan Beyza, geçen yıl da saçlarını kestirerek bağışladığını belirtti.
Kendisinin kanser şüphesi ile tedavi gördüğünü hatırlatan Beyza, "Üç yıl önce kanser şüphesiyle hasta yattım. Bir de ameliyat oldum. Çıkan patoloji sonuçlarının temiz çıkmasıyla rahat bir nefes aldım. Lösemi hastalarının yaşadığı kötü psikoloji bilirim. Onlar kadar olmasa da sıkıntı yaşadım. Bu nedenle onlara saçımı bağışlamaya karar verdim. Benim yapabileceğim, elimden gelen bu" dedi.
Annesi Dilber Temli ise kızının kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Kızımla gurur duyuyorum inşallah diğer kişilere de örnek olur" diye konuştu.
Saçını bağışlayana ücretsiz kesim Beyza Temli'nin kuaförü Aslan Karabulut ise lösemili çocuklar için başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla saçını bağışlayana ücretsiz hizmet verme kararı aldığını ifade etti.
Karabulut, tüm kuaförlerin kampanyaya katılması çağrısında bulunarak, "Saç bağışına tüm meslaklaşlarımız ve vatandaşlar destek vermelidir. Bu bilinçle ben burada bağış için saç kestiren hiç bir müşteriden para talep etmiyorum. Bağış yapandan sadece saç kesimi değil, boya, fön gibi hiç bir hizmetten para almıyorum. tamamen ücretsiz hizmet veriyorum" diye konuştu.

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