Bebekler normal doğumda dünyaya gözlerini daha mutlu açıyor Haberi

-Görük’ün konuşması

-Çalışması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL-HD) DİYARBAKIR



- Uzmanlar, sezaryen doğuma oranla normal doğum sırasında mutluluk hormonu olan endorfinin yoğun salgılanması nedeni ile çocukların daha mutlu olarak dünyaya gözlerini açtığını bildirdi. Sezaryen ve normal doğum arasında bir tercih yapmakta zorlanan anne adaylarının, normal doğum tercih etmeleri için birden çok nedenin olduğu belirtildi. Hem anne hem de bebek için normal doğumun tercih edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu yöntem sayesinde anne ve bebeklerin daha sağlıklı olduğunu ifade etti.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Memorial Diyarbakır Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neval Yaman Görük, normal doğumun kendileri için ön planda olan doğum şekli olduğunu söyledi.



Normal doğumun hem anne hem de bebek için oldukça fazla avantajlarının bulunduğunu aktaran Op. Dr. Görük, bunlardan birincisinin annenin bu yöntemle daha hızlı iyileşmesi olduğunu vurguladı. Normal doğum sonrasında annenin bebeği ile daha erken ilgilenmeye fırsat bulduğunu dile getiren Op. Dr. Görük, “bu nedenle aralarındaki adaptasyon süreci de çok hızlı tamamlanmış oluyor. Normal doğum esnasında anneni kasılmaları sayesinde annenin daha erken sütü geliyor, bu vesile ile bebeğini daha çabuk emzirebiliyor” dedi.

Normal doğum mutlu bebek Normal doğumun anne kadar bebek için de önemli olduğunu ifade eden op. Dr. Görük, şunları söyledi: “Bebek doğum kanallarından geçerken vajinadaki bazı bakterilerle karşılaştığı için bebeğin bağışıklığına oldukça yararlı oluyor. Yine bebek doğum kanalından geçerken dar bir kanaldan geçtiği için akciğerlerindeki sıvıyı daha çabuk atabiliyor, normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde bu nedenle solunum sıkıntısı daha az görülmektedir. Normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerde endorfin hormonu daha fazla salgılandığı için bebekler daha mutlu olarak dünyaya geliyorlar.” Bazı durumlarda sezaryen gerekli Sezaryenin yapılma ihtimallerinin olduğunu anlatan Op. Dr. Görük, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Normal doğum eylemi başlarken yani ağrıları başlamış bir annenin, doğum eyleminin başında bebek kendi kakasını yaparsa sıkıntı oluşturabilir, bu nedenle sezaryen doğum yapılabilir. Yine bebeğin kalp atışlarında değişiklik olabilir ve bu değişiklik belirli bir süre içerisinde düzelmezse yine sezaryen doğum yapılabilir. Sezaryen bir tercih değildir, gerekli olduğu şartlarda yapılabilir. Tüm sorumluluğu anne kendi üzerinde hissetmemeli. Bu noktada eşlere de bazı sorumluluklar düşüyor. Anne adayının kendini güvende hissedebilmesi için onlara destek olunmalı ve yanlarında olduklarını hissettirmeliler.”

