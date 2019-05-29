Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bayramda ikram edilen her tatlıyı yemek sakıncalı olabilir Haberi

Bayramda ikram edilen her tatlıyı yemek sakıncalı olabilir Haberi

-Diyetisyen muayene den detay

Alışkanlık Karahisar 

--Diyetisyen reçete yazarken detay
--Diyetisyen röp
--Baklava detayı

( AFYON KARAHİSAR)-Bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Diyetisyeni Ecem Misci, Ramazan bayramında özellikle tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan ayı boyunca tutulan 17’lik orucun ardından Bayramla birlikte yeme ve içmede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Ecem Misci, Ramazan boyunca değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle ramazan sonrası az ama sık öğünlerle beslenilmesi gerektiğini kaydetti.
Misci, “Ramazan ayı boyunca iki öğün yemek yeme nedeniyle kişilerin beslenme alışkanlıkları değişiyor. Ramazan’ın sona ermesiyle birliktede bayramda normal yeme düzenimize geçiyoruz. İster istemez fazla yeme eğilimimiz olabilmekte. Ramazan ayı sonrası özellikle aşırı miktarda yemek yeme mide rahatsızlıkları ve hazımsızlığa neden olabiliyor. Bunu önlemek için genel beslenme kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Az ve sık besleneceğiz, öğün atlamamaya özen göstereceğiz. Mümkünse ana öğünlerin arasına ara öğünler ekleyeceğiz. Sabahları mutlaka kahvaltımızı yapacağız. Bayram boyunca yapacağımız ziyaretlerde ikram edilen her çikolatayı, her tatlıyı tüketmemeye dikkat edeceğiz. Boş kalori olarak değerlendirilen miktar olarak küçük ancak kalori olarak yüksek olan bu gıdalar sadece günlük alınan enerjinin artmasına neden oluyor2 diye konuştu.
Bayram ziyaretlerinde mümkünse şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Ecem Misci, “Bayram süresincede bayram sonrada tüketilen sıvı miktarına özen göstermemiz gerekiyor. Günde ortalama 1,5-2 litre su içmemiz gerekiyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
GATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle KarşılandıGATAnın İlk Sivil Hastaları Çiçeklerle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı