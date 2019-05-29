Bayramda ikram edilen her tatlıyı yemek sakıncalı olabilir Haberi

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( AFYON KARAHİSAR)-Bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Diyetisyeni Ecem Misci, Ramazan bayramında özellikle tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan ayı boyunca tutulan 17’lik orucun ardından Bayramla birlikte yeme ve içmede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Ecem Misci, Ramazan boyunca değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle ramazan sonrası az ama sık öğünlerle beslenilmesi gerektiğini kaydetti.

Misci, “Ramazan ayı boyunca iki öğün yemek yeme nedeniyle kişilerin beslenme alışkanlıkları değişiyor. Ramazan’ın sona ermesiyle birliktede bayramda normal yeme düzenimize geçiyoruz. İster istemez fazla yeme eğilimimiz olabilmekte. Ramazan ayı sonrası özellikle aşırı miktarda yemek yeme mide rahatsızlıkları ve hazımsızlığa neden olabiliyor. Bunu önlemek için genel beslenme kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Az ve sık besleneceğiz, öğün atlamamaya özen göstereceğiz. Mümkünse ana öğünlerin arasına ara öğünler ekleyeceğiz. Sabahları mutlaka kahvaltımızı yapacağız. Bayram boyunca yapacağımız ziyaretlerde ikram edilen her çikolatayı, her tatlıyı tüketmemeye dikkat edeceğiz. Boş kalori olarak değerlendirilen miktar olarak küçük ancak kalori olarak yüksek olan bu gıdalar sadece günlük alınan enerjinin artmasına neden oluyor2 diye konuştu.

Bayram ziyaretlerinde mümkünse şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Ecem Misci, “Bayram süresincede bayram sonrada tüketilen sıvı miktarına özen göstermemiz gerekiyor. Günde ortalama 1,5-2 litre su içmemiz gerekiyor” dedi.



