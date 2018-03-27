Başarılı operasyonlar ile organ kardeşi oldular

-Prof. Dr. Bülent Ünal ile röportaj

-Hastaların muayene edilmesi

-Hastalar Arif Mutluer ve Atilla Tavukçu ile röportaj

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Hayatını kaybeden vatandaşın organları 2 kişiye nakledildi ESKİŞEHİR



-Hayatını kaybeden Ramazan Açıkgöz isimli vatandaşın organları Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) yapılan başarılı operasyonlar sonucu Atilla Tavukçu ile Arif Mutluer'e nakledildi. ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yeniden başlatılan organ nakli programı, nakil bekleyen hastalara umut oluyor. Bu kapsamda ESOGÜ Tıp Fakültesinde bir süre önce beyin ölümü gerçekleşen Ramazan Açıkgöz isimli vatandaşın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Bağışın yapılmasıyla birlikte harekete geçen Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer ve Prof. Dr. Murat Ulaş, böbrek ve karaciğeri aynı gün içerisinde bekleyen hastalara nakletti. Karaciğer Arif Mutluer'e, böbrek Atilla Tavukçu'ya, diğer böbrek ise Ankara'da organ bekleyen başka bir hastaya gönderildi. Hastanenin birden fazla organ naklini aynı gün içerisinde başarıyla tamamlaması sonucu, Arif Mutluer ve Atilla Tavukçu organ kardeşi oldu. "Ameliyat sonrası dönem çok sorunsuz geçti" Organ bağışının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Ünal, toprak altında çürüyecek organların insanlara umut olduğunu söyledi.



Duyarlı insanların artması konusunda çağrı yapan Ünal, "Yaklaşık bir ay önce beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastamızın karaciğer ve böbreklerini alarak, iki organı hastanemizde takip altında olan kronik karaciğer hastası ve kronik böbrek hastası olan Atilla ve Arif Beye aynı gün içerisinde aynı ekip tarafından naklettik. Öncelikle beyin ölümü gerçekleşmiş vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu duyarlı davranışlarının sonucu olarak şu anda belkide toprak altında çürümekte olan organlar, farklı insanlara can oldu. Buradan topluma organ nakli konusunda daha duyarlı ve buna benzer davranışların Türkiye'deki organ nakli bekleyen insanlar için büyük bir umut olacağını söylemek istiyorum. İki hastamızda da ameliyat sonrası dönem çok sorunsuz geçti. Böbrek hastamız birinci haftasında, karaciğer hastamızda yaklaşık onuncu gününde taburcu oldular. Şu anda ikisi de ayaktan takip altında. Sağlık problemleri yok. Arif Bey yeni bir karaciğere, Atilla Bey de yeni bir böbreğe sahip ve ikisi de fonksiyone. İnşallah böyle de devam eder diye umut ediyoruz" dedi.

"Artık tek kişi değiliz" Karaciğer nakli sonrası mutlu ve huzurlu olduğunu açıklayan Arif Mutluer, sağlığında bir sıkıntının yaşanmadığını kaydetti.

Kendisine organını bağışlayan Ramazan Açıkgöz'ü de unutmayan Mutluer, "Yaklaşık olarak 1 yıldır Murat hocamızın hastasıyım. Organ bağışıyla ilgili olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum; biz şahsen yaşadığımız için bu duyguyu çok iyi biliyoruz ama organ bağışında halkımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü verilen bir organ bir insan hayatını kurtarıyor. Bir insan demek, bir aile demek. Aile demek de; çevre demek, toplum demek. Çok farklı şeylere sebep oluyor. Onun için insanların daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda sağlık açısından hiçbir sorunum yok. Gayette mutlu ve huzurluyum. Tabii eski normal hayatıma sağlıklı bir şekilde tekrar döndüm. Artık tek kişi değiliz, iki kişiyiz ve hatta üç iki kişiyiz. Çünkü bize bu hayatı yeniden yaşamamıza sebep olan bir kardeşimiz var. Aynı zamanda bir de kan kardeşimiz oldu. Oda böbreği aldı" diye konuştu.

"Organ bağışına herkes önem versin" Böbrek yetmezliği nedeniyle sıkıntılar yaşandığı dile getiren Atilla Tavukçu ise şu şekilde konuştu; "Böbrek yetmezliği vardı. Yüksek tansiyon gibi çok sıkıntılar çekiyordum. Yani hayatımdan çok şey kaybetmiştim. Sanki yaşam darlığı vardı. Çok şeyler kısıtlıydı. Ama Allah razı olsun bir arkadaşımızın organ bağışı nedeniyle hayatımızı tekrar kurduk. Doktorlarımız çok başarılı, hepsine teşekkür ederim. Hayatımızı yeniden idame ettiriyoruz. Daha sağlıklı ve hayata daha bağlı olduk. Herkesten Allah razı olsun. Vatandaşlara seslenmek istiyorum; herkes duyarlı olsun. Organ bağışına herkes önem versin. Önceki hayatıma kıyasla bakarsak yeniden doğmuş gibi oldum. Çok sağlıklıyım. Herkesten Allah razı olsun."

