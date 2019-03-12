Bakan Koca: 'Yeni dönemde şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz' - ANKARA
Bakan Koca: "Yeni dönemde şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz" - ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının yapıldığı salona gelmesi - Bakan Koca'nın katılımcılarla selamlaşması - Katılımcılardan detay görüntüler - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Koca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 1 -
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