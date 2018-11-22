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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Koca TÜSİAD heyetini kabul etti - ANKARA

Bakan Koca TÜSİAD heyetini kabul etti - ANKARA

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etmesi - Ziyaretten detaylar - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Bakan Koca, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle makamında bir araya geldi.Görüşmede, sağlıkta inovasyon, kamu - özel iş birliği, ileri yaş turizmi, ilaç ve tıbbi cihazda yerelleşme gibi konular ele alındı.

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