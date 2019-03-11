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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Koca: '(İsmet Özel'in sağlık durumu) Genel durumunda bir sorun yok' - ZONGULDAK

Bakan Koca: '(İsmet Özel'in sağlık durumu) Genel durumunda bir sorun yok' - ZONGULDAK

Bakan Koca: "(İsmet Özel'in sağlık durumu) Genel durumunda bir sorun yok" - ZONGULDAK - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastane inşaatını incelemesi - Bakan Koca'nın ziyareti - Bakan Koca'nın açıklamasıZONGULDAK - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane 

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